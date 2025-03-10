Эпидемия среди птиц: вирус убивает дроздов, и он ближе, чем кажется — но вы можете помочь

Популяция черных дроздов в Великобритании стремительно сокращается из-за распространения вируса Усуту, который передается через укусы комаров. В некоторых районах численность этих птиц снизилась более чем на 40%, что вызывает серьезную обеспокоенность экологов. Однако садоводы могут предпринять шаги, чтобы помочь этим пернатым соседям.
Вирус Усуту был впервые выявлен в Южной Африке в 1959 году, но с тех пор распространился по Европе и в 2020 году был обнаружен в Великобритании. Он вызывает смертельные заболевания у птиц, особенно у черных дроздов. Вирус передается через укусы комаров, которые размножаются в открытых водоемах.
Специалисты по дикой природе рекомендуют ряд мер, которые помогут замедлить распространение вируса и защитить черных дроздов:
Хотя вирус не представляет серьезной угрозы для человека, в редких случаях он может вызвать повышенную температуру и недомогание. Ученые внимательно следят за его распространением, поскольку он может стать предшественником появления более опасных заболеваний, передающихся через комаров, таких как вирус Западного Нила.
Сохранение черных дроздов — это задача, в которой может принять участие каждый. Простые меры, такие как защита водоемов от комаров, поддержка естественной среды обитания птиц и забота о подкормке, помогут замедлить сокращение их численности.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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