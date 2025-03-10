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Эпидемия среди птиц: вирус убивает дроздов, и он ближе, чем кажется — но вы можете помочь

2:41
Зоосфера

Популяция черных дроздов в Великобритании стремительно сокращается из-за распространения вируса Усуту, который передается через укусы комаров. В некоторых районах численность этих птиц снизилась более чем на 40%, что вызывает серьезную обеспокоенность экологов. Однако садоводы могут предпринять шаги, чтобы помочь этим пернатым соседям.

Чёрный дрозд
Фото: flickr.com by Kathy Büscher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный дрозд

Почему вирус Усуту опасен для птиц

Вирус Усуту был впервые выявлен в Южной Африке в 1959 году, но с тех пор распространился по Европе и в 2020 году был обнаружен в Великобритании. Он вызывает смертельные заболевания у птиц, особенно у черных дроздов. Вирус передается через укусы комаров, которые размножаются в открытых водоемах.

По последним данным

  • В Лондоне численность черных дроздов сократилась на 40% с 2018 года.
  • На юго-востоке Англии и в Восточной Англии потери составили 10%.
  • В юго-западных регионах снижение достигло 5%.

Как садоводы могут помочь

Специалисты по дикой природе рекомендуют ряд мер, которые помогут замедлить распространение вируса и защитить черных дроздов:

  • Сократить доступ комаров к водоемам: если в саду есть пруд или емкость с водой, их стоит накрывать сеткой или крышками, чтобы предотвратить размножение комаров.
  • Сохранять природные зоны: вместо замощенных участков полезно создавать места с кустарниками и деревьями, которые служат естественной средой для птиц.
  • Обеспечивать дроздов кормом: вирус ослабляет птиц, поэтому дополнительное питание может повысить их шансы на выживание. Лучше всего подходят ягоды, измельченные фрукты и специальные зерновые смеси.
  • Чистить кормушки и поилки: регулярная дезинфекция предотвращает распространение болезней среди птиц.

Может ли вирус Усуту быть опасен для людей

Хотя вирус не представляет серьезной угрозы для человека, в редких случаях он может вызвать повышенную температуру и недомогание. Ученые внимательно следят за его распространением, поскольку он может стать предшественником появления более опасных заболеваний, передающихся через комаров, таких как вирус Западного Нила.

Итог

Сохранение черных дроздов — это задача, в которой может принять участие каждый. Простые меры, такие как защита водоемов от комаров, поддержка естественной среды обитания птиц и забота о подкормке, помогут замедлить сокращение их численности.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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