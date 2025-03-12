Лекарство с хвостом: рассказываем, как питомцы лечат нас без таблеток и врачей

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3:00
Зоосфера

Домашние животные — это не просто милые создания, приносящие радость. Они оказывают реальное влияние на здоровье человека, улучшая не только настроение, но и физическое состояние. Как именно питомцы помогают нам чувствовать себя лучше? Давайте разберёмся.

Кошка и ребёнок
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и ребёнок

Как питомцы исцеляют душу

1. Антидепрессант без рецепта

Общение с животными способствует выработке "гормонов счастья" — серотонина, дофамина и окситоцина. Они снижают уровень стресса, тревожности и помогают справляться с депрессией.

2. Лучшее средство от одиночества

Питомцы становятся настоящими друзьями и компаньонами. Они дарят тепло, внимание и даже помогают находить новых знакомых, ведь разговор о животных всегда объединяет.

3. Залог крепкого сна

Владельцы животных меньше страдают от бессонницы: снижается уровень стресса, а монотонные звуки (например, мурчание) расслабляют и способствуют засыпанию.

4. Контроль над эмоциями

Люди, ухаживающие за питомцами, реже раздражаются и лучше справляются с агрессией. Воспитание животных требует терпения, что делает человека более уравновешенным.

Питомцы и здоровье тела

5. Обезболивающий эффект

Кошки известны своей способностью облегчать боль, но и другие животные помогают переключить внимание и снизить дискомфорт при мигренях и ревматизме.

6. Усиление иммунитета

Доказано, что люди, имеющие домашних животных, реже болеют и менее склонны к аллергии. Особенно это актуально для детей, растущих в контакте с животными.

7. Регулирование давления

Общение с питомцами стабилизирует кровяное давление и сердечный ритм. Владельцы собак и кошек менее подвержены гипертонии.

8. Сердце скажет спасибо

Питомцы снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. У их владельцев уровень холестерина и триглицеридов ниже, чем у тех, кто не держит животных.

9. Естественная физическая активность

Игры и прогулки с питомцами добавляют движения в повседневную жизнь. Даже самые ленивые хозяева совершают ежедневные прогулки, укрепляя мышцы и суставы.

10. Борьба с лишним весом

Гуляя с собакой, можно потерять 5-7 кг за год — без диет и жестких тренировок. А активные питомцы могут стать идеальными партнёрами для бега или прогулок.

Домашние животные — это не просто радость, а настоящее лекарство, которое действует без побочных эффектов. Забота о питомце делает жизнь ярче, здоровее и счастливее.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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