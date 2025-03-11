Самые умные – самые успешные: даже у рыб интеллект решает

Австралийские учёные сделали неожиданное открытие: интеллект играет ключевую роль не только в выживании, но и в размножении. Исследование показало, что самцы гамбузии (небольшой, широко распространённой рыбки) с лучшими когнитивными способностями успешнее находят партнёров и оставляют больше потомства.

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Как интеллект помогает в размножении

Ранее считалось, что развитый ум нужен только для выживания - например, для поиска еды или избегания хищников. Однако эксперимент Австралийского национального университета (ANU) опроверг это представление:

Самцы, которые лучше решали задачи, чаще привлекали самок.

Половой отбор мог сыграть важную роль в эволюции интеллекта.

мог сыграть важную роль в эволюции интеллекта. Более сообразительные особи имеют преимущество при размножении.

Что это значит для эволюции

Доктор Иван Виноградов отметил, что интеллект может быть настолько же важен для животных, как и для людей в поиске партнёра. Это открытие может изменить представление о роли когнитивных способностей в эволюции.

Теперь учёные планируют изучить, влияет ли интеллект на размножение у других видов, включая млекопитающих и птиц.

Уточнения

Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

