Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Размножаются ли луковицы крокусов? Что нужно знать, чтобы получить больше весенних цветов в вашем саду
Меньше секса – короче жизнь? Новое исследование о том, почему интим важен для здоровья
Как природа решила, что этим птицам больше не нужно летать
Эти 5 вещей делают квартиру старомодной и захламлённой — лучше от них избавиться
Не все углеводы вредны — эти 3 продукта улучшат здоровье и подарят энергию
Наука ставит под сомнение то, во что верили десятилетиями: действительно ли фтор защищает нас
Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей
Каменный лес и пустыня — посетите эти популярные среди туристов места в Болгарии
Раскрыт секрет густых волос: втирайте это масло, и они перестанут выпадать

Самые умные – самые успешные: даже у рыб интеллект решает

Зоосфера

Австралийские учёные сделали неожиданное открытие: интеллект играет ключевую роль не только в выживании, но и в размножении. Исследование показало, что самцы гамбузии (небольшой, широко распространённой рыбки) с лучшими когнитивными способностями успешнее находят партнёров и оставляют больше потомства.

рыбки, аквариум
Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
рыбки, аквариум

Как интеллект помогает в размножении

Ранее считалось, что развитый ум нужен только для выживания - например, для поиска еды или избегания хищников. Однако эксперимент Австралийского национального университета (ANU) опроверг это представление:

  • Самцы, которые лучше решали задачи, чаще привлекали самок.
  • Половой отбор мог сыграть важную роль в эволюции интеллекта.
  • Более сообразительные особи имеют преимущество при размножении.

Что это значит для эволюции

Доктор Иван Виноградов отметил, что интеллект может быть настолько же важен для животных, как и для людей в поиске партнёра. Это открытие может изменить представление о роли когнитивных способностей в эволюции.

Теперь учёные планируют изучить, влияет ли интеллект на размножение у других видов, включая млекопитающих и птиц.

Уточнения

Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Меньше секса – короче жизнь? Новое исследование о том, почему интим важен для здоровья
Как природа решила, что этим птицам больше не нужно летать
Эти 5 вещей делают квартиру старомодной и захламлённой — лучше от них избавиться
Не все углеводы вредны — эти 3 продукта улучшат здоровье и подарят энергию
Наука ставит под сомнение то, во что верили десятилетиями: действительно ли фтор защищает нас
Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей
Каменный лес и пустыня — посетите эти популярные среди туристов места в Болгарии
Раскрыт секрет густых волос: втирайте это масло, и они перестанут выпадать
Интерес к DeepSeek угасает: хедж-фонды меняют стратегию на рынке Китая
Варочная панель, которой не видно? Новая разработка поражает возможностями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.