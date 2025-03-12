Кошачий сухой закон: почему питомец игнорирует воду и чем это грозит

Вы замечали, что ваша кошка практически не пьёт воду? Это может быть тревожным сигналом, особенно в жаркое время года. Почему так происходит и как убедить питомца пить больше воды? Давайте разбираться.
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Кошка пьет воду
Сколько воды нужно кошке?
Кошки пьют меньше воды, чем многие другие животные, но их потребности зависят от типа питания:
При сухом корме — 40-50 мл на 1 кг веса.
При влажном корме — всего 5-15 мл на 1 кг веса.
Летом нормы немного увеличиваются, особенно для активных кошек и котят.
Если кошка питается влажным кормом и отказывается от воды, это может быть нормой, но жидкость всегда должна быть в свободном доступе.
Как понять, что кошке не хватает воды?
Иногда кажется, что питомец вообще не пьёт, но он может находить альтернативные источники: капающий кран, ведро с водой или даже кружку хозяина. Однако есть признаки, которые указывают на нехватку жидкости:
Редкое мочеиспускание — меньше 2-3 раз в день.
Тёмная, концентрированная моча с резким запахом.
Запоры и сухой кал.
Сухая шерсть и шелушение кожи.
Почему кошка не пьёт воду?
Отказ от воды может быть связан с самыми разными причинами:
Несвежая вода. Меняйте воду каждый день.
Неприятный вкус. Попробуйте предложить воду из разных источников.
Неудобная миска. Кошки предпочитают керамические или стеклянные ёмкости.
Расположение миски. Она не должна стоять рядом с туалетом или местом кормления.
Проблемы со здоровьем. Если отказ сопровождается вялостью или другими симптомами, нужен ветеринар.
Как заставить кошку пить больше воды?
Чаще меняйте воду и мойте миску. Чистая и свежая вода — лучший способ мотивировать кошку пить.
Разместите несколько мисок в разных местах.
Попробуйте другие ёмкости. Некоторые кошки любят пить из глубокой посуды или даже из кастрюли.
Используйте поилки-фонтанчики. Они имитируют проточную воду и привлекают кошек.
Добавьте в рацион влажные корма. Они содержат до 80% воды и помогут поддерживать водный баланс.
Если питомец всё же пьёт мало, несмотря на все ваши старания, стоит обратиться к ветеринару. Недостаток жидкости может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".