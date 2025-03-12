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Кошачий сухой закон: почему питомец игнорирует воду и чем это грозит

2:39
Зоосфера

Вы замечали, что ваша кошка практически не пьёт воду? Это может быть тревожным сигналом, особенно в жаркое время года. Почему так происходит и как убедить питомца пить больше воды? Давайте разбираться.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Сколько воды нужно кошке?

Кошки пьют меньше воды, чем многие другие животные, но их потребности зависят от типа питания:

  • При сухом корме — 40-50 мл на 1 кг веса.
  • При влажном корме — всего 5-15 мл на 1 кг веса.
  • Летом нормы немного увеличиваются, особенно для активных кошек и котят.

Если кошка питается влажным кормом и отказывается от воды, это может быть нормой, но жидкость всегда должна быть в свободном доступе.

Как понять, что кошке не хватает воды?

Иногда кажется, что питомец вообще не пьёт, но он может находить альтернативные источники: капающий кран, ведро с водой или даже кружку хозяина. Однако есть признаки, которые указывают на нехватку жидкости:

  • Редкое мочеиспускание — меньше 2-3 раз в день.
  • Тёмная, концентрированная моча с резким запахом.
  • Запоры и сухой кал.
  • Сухая шерсть и шелушение кожи.

Почему кошка не пьёт воду?

Отказ от воды может быть связан с самыми разными причинами:

  • Несвежая вода. Меняйте воду каждый день.
  • Неприятный вкус. Попробуйте предложить воду из разных источников.
  • Неудобная миска. Кошки предпочитают керамические или стеклянные ёмкости.
  • Расположение миски. Она не должна стоять рядом с туалетом или местом кормления.
  • Проблемы со здоровьем. Если отказ сопровождается вялостью или другими симптомами, нужен ветеринар.

Как заставить кошку пить больше воды?

  • Чаще меняйте воду и мойте миску. Чистая и свежая вода — лучший способ мотивировать кошку пить.
  • Разместите несколько мисок в разных местах.
  • Попробуйте другие ёмкости. Некоторые кошки любят пить из глубокой посуды или даже из кастрюли.
  • Используйте поилки-фонтанчики. Они имитируют проточную воду и привлекают кошек.
  • Добавьте в рацион влажные корма. Они содержат до 80% воды и помогут поддерживать водный баланс.

Если питомец всё же пьёт мало, несмотря на все ваши старания, стоит обратиться к ветеринару. Недостаток жидкости может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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