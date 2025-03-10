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От ротвейлера до чихуахуа: неожиданный список агрессивных пород

3:07
Зоосфера

Хотя собаки считаются лучшими друзьями человека, некоторые породы генетически предрасположены к агрессивному поведению. Это не значит, что каждая собака из этого списка будет вести себя агрессивно, но без правильного воспитания и социализации риск такого поведения значительно выше.

Собака породы Доберман
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы Доберман

Если вы задумываетесь о том, чтобы завести собаку, или просто хотите знать, какие породы требуют особенно внимательной дрессировки, этот список поможет вам разобраться!

13 пород собак с наибольшей склонностью к агрессии:

1. Акита
Японская порода, известная своей независимостью и защитными инстинктами. Требует опытного владельца и ранней социализации.

2. Немецкая овчарка
Одна из лучших служебных пород, но без дрессировки может проявлять агрессию к незнакомцам.

3. Ротвейлер
Мощные собаки с ярко выраженной территориальностью. Плохо обученный ротвейлер может стать опасным.

4. Доберман
Преданный, но подозрительный к чужакам. Без социализации может стать чрезмерно агрессивным.

5. Родезийский риджбек
Выведен для охраны скота от хищников. Не любит незнакомцев и требует твёрдой руки в воспитании.

6. Сибирский хаски
Энергичные и своенравные. Если не получают должной активности, могут вести себя деструктивно и агрессивно.

7. Такса
Да, эти "колбаски" умеют быть агрессивными! Они могут кусаться, если чувствуют угрозу.

8. Чау-чау
Эти пушистые "мишки" на самом деле очень упрямы и склонны к доминирующему поведению.

9. Басенджи
Не лает, но проявляет территориальную агрессию и сильный охотничий инстинкт.

10. Длинношёрстный колли
Поразительно, но исследование выявило высокий уровень агрессии у этой породы.

11. Чихуахуа
Эти крошечные собаки часто ведут себя как настоящие бойцы — резкие, вспыльчивые и упрямые.

12. Папильон
Милый внешний вид скрывает характер территориального бойца — без социализации может кусаться.

13. Аляскинский маламут
Как и хаски, нуждается в активности и дрессировке, иначе проявляет агрессию.

Что делать, если ваша собака склонна к агрессии:

  • Ранняя социализация: знакомьте питомца с разными людьми, собаками и ситуациями.
  • Дрессировка с профессионалом: особенно важно для крупных и сильных пород.
  • Физическая активность: многие агрессивные породы требуют много движения.
  • Правильное поведение хозяина: собаке нужна чёткая и уверенная модель лидерства.

Любая собака может стать агрессивной при неправильном воспитании, но грамотный подход сделает её верным и послушным компаньоном!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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