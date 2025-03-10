От ротвейлера до чихуахуа: неожиданный список агрессивных пород

Хотя собаки считаются лучшими друзьями человека, некоторые породы генетически предрасположены к агрессивному поведению. Это не значит, что каждая собака из этого списка будет вести себя агрессивно, но без правильного воспитания и социализации риск такого поведения значительно выше.
Если вы задумываетесь о том, чтобы завести собаку, или просто хотите знать, какие породы требуют особенно внимательной дрессировки, этот список поможет вам разобраться!
1. Акита
Японская порода, известная своей независимостью и защитными инстинктами. Требует опытного владельца и ранней социализации.
2. Немецкая овчарка
Одна из лучших служебных пород, но без дрессировки может проявлять агрессию к незнакомцам.
3. Ротвейлер
Мощные собаки с ярко выраженной территориальностью. Плохо обученный ротвейлер может стать опасным.
4. Доберман
Преданный, но подозрительный к чужакам. Без социализации может стать чрезмерно агрессивным.
5. Родезийский риджбек
Выведен для охраны скота от хищников. Не любит незнакомцев и требует твёрдой руки в воспитании.
6. Сибирский хаски
Энергичные и своенравные. Если не получают должной активности, могут вести себя деструктивно и агрессивно.
7. Такса
Да, эти "колбаски" умеют быть агрессивными! Они могут кусаться, если чувствуют угрозу.
8. Чау-чау
Эти пушистые "мишки" на самом деле очень упрямы и склонны к доминирующему поведению.
9. Басенджи
Не лает, но проявляет территориальную агрессию и сильный охотничий инстинкт.
10. Длинношёрстный колли
Поразительно, но исследование выявило высокий уровень агрессии у этой породы.
11. Чихуахуа
Эти крошечные собаки часто ведут себя как настоящие бойцы — резкие, вспыльчивые и упрямые.
12. Папильон
Милый внешний вид скрывает характер территориального бойца — без социализации может кусаться.
13. Аляскинский маламут
Как и хаски, нуждается в активности и дрессировке, иначе проявляет агрессию.
Что делать, если ваша собака склонна к агрессии:
Любая собака может стать агрессивной при неправильном воспитании, но грамотный подход сделает её верным и послушным компаньоном!
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