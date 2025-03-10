Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе
Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве
Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым
Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев
Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника
Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей
Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат
Выбросили? А могли съесть: овощные отходы, которые превращаются в деликатес
Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться

Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век

2:01
Зоосфера

Во Франции произошло сенсационное событие — в Нормандии впервые за почти столетие была замечена европейская выдра. Фотоловушки, установленные в районе рек Анделль и Льёр, зафиксировали уникальное животное, сообщает The Connexion.

Нутрия
Фото: Designed by Freepik by byrdyak is licensed under Public domian
Нутрия

Сенсация для учёных

Исследователи, пересматривая кадры с камер, не поверили своим глазам: выдры в регионе не встречались с 1932 года! Один из специалистов признался, что, увидев кадры, он и его коллеги буквально "чуть не упали со стульев".

Почему выдры исчезли

Эти животные были распространены по всей Франции, но к 1980-м годам их популяция резко сократилась.

Причины:

  • Охота и отлов.
  • Разрушение природной среды из-за строительства дорог и осушения водоёмов.

В какой-то момент численность диких выдр во всей Франции упала ниже 1000 особей.

Победа экологов

Однако строгие меры по защите природы, введённые с 2009 года, дали результат.

"Появление выдры — это прямое доказательство эффективности наших экологических инициатив", — заявила местный чиновник Мириам Дютель.

Пока неизвестно, пришла ли выдра из другого региона или это представитель неизвестной популяции, скрывавшейся в Нормандии. Но само её появление — важный шаг к восстановлению экосистемы.

Возвращение исчезнувших видов

Похожая ситуация наблюдается и в других странах:

  • В Алабаме восточные индиговые змеи вернулись в леса спустя 70 лет.
  • В Румынии планируют восстановить популяцию бизонов, чтобы снизить загрязнение воздуха.
  • На Галапагосах реинтродуцированные черепахи помогают восстановить биоразнообразие.

Не так давно и у побережья Орегона были замечены две морские выдры — первый случай за более чем 100 лет!

Уточнения

Вы́дра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Шоу-бизнес
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе
Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве
Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым
Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев
Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника
Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей
Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат
Выбросили? А могли съесть: овощные отходы, которые превращаются в деликатес
Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться
Школьным преподавателям вернут уважение и статус — подробности нового кодекса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.