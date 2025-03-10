Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век

Во Франции произошло сенсационное событие — в Нормандии впервые за почти столетие была замечена европейская выдра. Фотоловушки, установленные в районе рек Анделль и Льёр, зафиксировали уникальное животное, сообщает The Connexion.
Исследователи, пересматривая кадры с камер, не поверили своим глазам: выдры в регионе не встречались с 1932 года! Один из специалистов признался, что, увидев кадры, он и его коллеги буквально "чуть не упали со стульев".
Почему выдры исчезли
Эти животные были распространены по всей Франции, но к 1980-м годам их популяция резко сократилась.
Причины:
В какой-то момент численность диких выдр во всей Франции упала ниже 1000 особей.
Победа экологов
Однако строгие меры по защите природы, введённые с 2009 года, дали результат.
"Появление выдры — это прямое доказательство эффективности наших экологических инициатив", — заявила местный чиновник Мириам Дютель.
Пока неизвестно, пришла ли выдра из другого региона или это представитель неизвестной популяции, скрывавшейся в Нормандии. Но само её появление — важный шаг к восстановлению экосистемы.
Возвращение исчезнувших видов
Похожая ситуация наблюдается и в других странах:
Не так давно и у побережья Орегона были замечены две морские выдры — первый случай за более чем 100 лет!
Вы́дра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.
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