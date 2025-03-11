Пропала при переезде, а нашлась в неожиданном месте: история, в которую трудно поверить

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американская семья из Форт-Карсона пережила настоящее чудо: их пропавшая кошка Санни-Лу нашлась спустя три недели… в старом диване! Как животное выжило без еды и воды — остаётся загадкой.

Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Манчкин

Как исчезла кошка

Эрик Хэнсон с семьёй переезжал из Вашингтона в новый дом. Перед вылетом они остановились в гостинице, но внезапно обнаружили, что Санни-Лу исчезла. Несмотря на тщательные поиски, найти её не удалось, и семья была вынуждена улететь без неё.

Неожиданная находка

Прошло три недели, когда в их новый дом привезли старый диван. Дочки Хэнсона сели на него и вдруг услышали мяуканье. Заглянув внутрь, они обнаружили живую Санни-Лу, спрятавшуюся в отверстии подлокотника!

Как она выжила

Кошку срочно отвезли к ветеринару, и врач был поражён: как животное продержалось без еды так долго? Спустя три дня интенсивной терапии Санни-Лу полностью восстановилась.

Глава семьи с юмором отметил, что теперь их кошка точно проживает свою девятую жизнь.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



