Пропала при переезде, а нашлась в неожиданном месте: история, в которую трудно поверить

Американская семья из Форт-Карсона пережила настоящее чудо: их пропавшая кошка Санни-Лу нашлась спустя три недели… в старом диване! Как животное выжило без еды и воды — остаётся загадкой.
Эрик Хэнсон с семьёй переезжал из Вашингтона в новый дом. Перед вылетом они остановились в гостинице, но внезапно обнаружили, что Санни-Лу исчезла. Несмотря на тщательные поиски, найти её не удалось, и семья была вынуждена улететь без неё.
Неожиданная находка
Прошло три недели, когда в их новый дом привезли старый диван. Дочки Хэнсона сели на него и вдруг услышали мяуканье. Заглянув внутрь, они обнаружили живую Санни-Лу, спрятавшуюся в отверстии подлокотника!
Как она выжила
Кошку срочно отвезли к ветеринару, и врач был поражён: как животное продержалось без еды так долго? Спустя три дня интенсивной терапии Санни-Лу полностью восстановилась.
Глава семьи с юмором отметил, что теперь их кошка точно проживает свою девятую жизнь.
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