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Под слоем слизи и без глаз: кто на самом деле живёт в Байкале

1:10
Зоосфера

Иркутские учёные сделали сенсационное открытие: в глубинах Байкала найден новый вид рыб, полностью лишённый зрения. Уникальное существо, получившее название Baikalichthys tenebris, было обнаружено на глубине 800 метров в ходе экспедиции Биологического института ИНЦ СО РАН.

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Озеро Байкал

Призрачная рыба из глубин

Новый вид выглядит по-настоящему инопланетно:

  • Прозрачное тело делает его похожим на фантом.
  • Отсутствие глаз - результат жизни в полной темноте.
  • Тонкий слой слизи защищает от сильного давления.

При длине всего 12 см рыба питается рачками и оседающими органическими частицами. Ориентироваться в воде ей помогает развитая система боковой линии.

Как нашли этот вид

Учёные использовали глубоководный аппарат "Мир-2", который погружался в байкальские воды при температуре 3,5°C и давлении 80 атмосфер. Открытие подтверждает, что в глубинах Байкала могут скрываться и другие неизвестные виды.

Уточнения

Байка́л - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете.

Автор Дмитрий Тезнев
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