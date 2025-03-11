Под слоем слизи и без глаз: кто на самом деле живёт в Байкале

Иркутские учёные сделали сенсационное открытие: в глубинах Байкала найден новый вид рыб, полностью лишённый зрения. Уникальное существо, получившее название Baikalichthys tenebris, было обнаружено на глубине 800 метров в ходе экспедиции Биологического института ИНЦ СО РАН.
Новый вид выглядит по-настоящему инопланетно:
При длине всего 12 см рыба питается рачками и оседающими органическими частицами. Ориентироваться в воде ей помогает развитая система боковой линии.
Как нашли этот вид
Учёные использовали глубоководный аппарат "Мир-2", который погружался в байкальские воды при температуре 3,5°C и давлении 80 атмосфер. Открытие подтверждает, что в глубинах Байкала могут скрываться и другие неизвестные виды.
Байка́л - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете.
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