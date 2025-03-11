Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод

Кошки — милые создания, но в теплице они могут доставить немало проблем. Кто-то считает, что их "удобрение" полезно для растений, но на самом деле это не так: кошачьи испражнения могут быть опасны для посадок.
Ругать питомца бесполезно, а держать теплицу закрытой — тоже не выход, ведь это приведёт к появлению грибка. Значит, нужен способ мягко, но эффективно отвадить кота от грядок.
Некоторые натуральные ароматы вызывают у кошек неприятные ощущения, поэтому их можно использовать как защиту посадок. Хорошо работают:
Разложите их по грядкам — это простое, но действенное решение.
Если хочется более эстетичного способа, посадите бархатцы. Эти цветы не только отпугнут кошек, но и украсят грядки, защищая их от вредителей.
Чтобы питомец не ходил в туалет на грядки, поставьте лоток рядом с теплицей. Дополнительно можно высадить валериану — кошки её обожают и быстрее привыкнут к новому месту.
Кошек не нужно выгонять из сада, достаточно грамотно направить их поведение. Натуральные отпугиватели и правильно оборудованное место для туалета помогут сохранить посадки и не навредить питомцу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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