Какие собаки идеально ладят с кошками? Вот 6 лучших пород

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки и кошки — извечные "соперники", но это вовсе не значит, что они не могут жить в мире. Всё зависит от характера питомцев и правильного знакомства. Если подобрать собаку с подходящим темпераментом, дружба с котом будет не просто возможна, а неизбежна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Какие породы лучше всего ладят с кошками?

Золотистый ретривер: добряк, который всех любит

Одна из самых дружелюбных пород в мире. Золотистый ретривер легко примет кошку как члена семьи и даже будет её защищать. Но учтите: эти собаки игривы и общительны, поэтому пожилой кот может не оценить их активности.

Бассет-хаунд: спокойствие и уравновешенность

Эти очаровательные собаки с длинными ушами известны своим флегматичным характером. Они не слишком активны, поэтому не будут терроризировать кошку бесконечными играми. Бассет-хаунд — идеальный выбор для спокойного дома.

Лабрадор-ретривер: семейный миротворец

Лабрадоры прекрасно ладят со всеми, включая кошек. Они дружелюбны, терпеливы и готовы к совместному проживанию с любыми животными. Единственный нюанс — лабрадорам требуется много физической активности, поэтому хозяевам придётся уделять время и собаке, и коту.

Бигль: охотник, который умеет дружить

Несмотря на охотничьи корни, бигли очень общительны и обладают стайным инстинктом, что делает их отличными компаньонами для других животных. Главное — не забывать о прогулках и занятиях, чтобы бигль не направил свою энергию в разрушительное русло.

Корги: жизнерадостный сосед для кошки

Эти маленькие, но энергичные собаки легко уживаются с кошками. Они любят играть и не прочь устроить совместные забеги по дому. Однако у корги силён пастуший инстинкт, поэтому в первые дни знакомства нужно внимательно следить, чтобы он не воспринимал кошку как объект для "пастушьей" работы.

Мопс: комок любви и нежности

Мопсы — настоящие лапочки. Они ненавидят конфликты, обожают спать и ценят уют. Поэтому кошки часто становятся для них лучшими друзьями. Однако мопсы ревнивы, и хозяевам придётся уделять внимание обоим питомцам, чтобы никто не чувствовал себя обделённым.

Как правильно познакомить кошку и собаку?

Раздельное проживание в первые дни. Пусть питомцы привыкнут к запаху друг друга, прежде чем встречаться лицом к лицу.

Пусть питомцы привыкнут к запаху друг друга, прежде чем встречаться лицом к лицу. Спокойная обстановка. Важно, чтобы первое знакомство прошло в расслабленной атмосфере.

Важно, чтобы первое знакомство прошло в расслабленной атмосфере. Поощрение за хорошее поведение. Если собака и кошка ведут себя спокойно, хвалите их лакомствами.

Если собака и кошка ведут себя спокойно, хвалите их лакомствами. Наблюдение. В первые недели важно следить за их взаимодействием, чтобы предотвратить агрессию или чрезмерную настойчивость.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

