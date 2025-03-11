Собаки и кошки — извечные "соперники", но это вовсе не значит, что они не могут жить в мире. Всё зависит от характера питомцев и правильного знакомства. Если подобрать собаку с подходящим темпераментом, дружба с котом будет не просто возможна, а неизбежна.
Одна из самых дружелюбных пород в мире. Золотистый ретривер легко примет кошку как члена семьи и даже будет её защищать. Но учтите: эти собаки игривы и общительны, поэтому пожилой кот может не оценить их активности.
Эти очаровательные собаки с длинными ушами известны своим флегматичным характером. Они не слишком активны, поэтому не будут терроризировать кошку бесконечными играми. Бассет-хаунд — идеальный выбор для спокойного дома.
Лабрадоры прекрасно ладят со всеми, включая кошек. Они дружелюбны, терпеливы и готовы к совместному проживанию с любыми животными. Единственный нюанс — лабрадорам требуется много физической активности, поэтому хозяевам придётся уделять время и собаке, и коту.
Несмотря на охотничьи корни, бигли очень общительны и обладают стайным инстинктом, что делает их отличными компаньонами для других животных. Главное — не забывать о прогулках и занятиях, чтобы бигль не направил свою энергию в разрушительное русло.
Эти маленькие, но энергичные собаки легко уживаются с кошками. Они любят играть и не прочь устроить совместные забеги по дому. Однако у корги силён пастуший инстинкт, поэтому в первые дни знакомства нужно внимательно следить, чтобы он не воспринимал кошку как объект для "пастушьей" работы.
Мопсы — настоящие лапочки. Они ненавидят конфликты, обожают спать и ценят уют. Поэтому кошки часто становятся для них лучшими друзьями. Однако мопсы ревнивы, и хозяевам придётся уделять внимание обоим питомцам, чтобы никто не чувствовал себя обделённым.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.