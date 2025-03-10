Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака на прогулке буквально залипает на каждом клочке земли, обнюхивая всё вокруг? Это не просто прихоть — нюхание жизненно важно для её здоровья и благополучия.
Хотя для нас социальные сети могут быть источником тревожности и сравнения, для собак их "версия интернета" — обнюхивание окружающей среды — исключительно полезна. Это их способ получать информацию, узнавать других животных, исследовать мир и даже принимать решения.
"Обнюхивание — это не просто сенсорный опыт, а важный инструмент умственной стимуляции, который помогает собакам чувствовать себя счастливыми и уравновешенными", — говорит главный ветеринар Petco Уитни Миллер.
Нюхательная активность оказывает положительное влияние не только на психику, но и на физическое состояние питомца:
"Для них нюхание становится одной из главных форм умственной нагрузки", — отмечает ветеринар Даниэль Берналь.
Человеческий нос имеет около 6 миллионов рецепторов, а у собаки их более 100 миллионов! Более того, область мозга, отвечающая за анализ запахов, у собак в 40 раз больше, чем у нас. Поэтому их мир наполнен запахами, о которых мы даже не подозреваем.
"Обоняние было ключевым инструментом выживания их предков — волков, и это осталось в ДНК современных собак", — говорит Берналь.
"Следите, чтобы собака не вдыхала потенциально опасные вещества — пыльцу, дым или вредные растения", — предупреждает Миллер.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
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