Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец авантюры. Российские войска вошли в Суджу
Чужая страна, чужие песни: как живёт внук Пугачёвой в США
Варёная или копчёная? Какую колбасу можно замораживать без потери вкуса
IT на втором плане: в какой сфере зарплаты взлетели до 34%?
Россиянам придется тратить больше: какие товары подорожают в апреле?
Не бойтесь высоких сапог! Как Амаль Клуни делает их элегантными
Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов
ТОП-6 самых читаемых журналов СССР
0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи

Любовь и границы: что делать, если собака пытается захватить вашу постель

2:37
Зоосфера

Для многих владельцев собак — это обычная практика: питомец уютно устроился на кровати, мирно сопит рядом. Однако существует много причин, почему собака не должна спать на вашем месте. Мы разберем все плюсы и минусы такого поведения и расскажем, как отучить питомца.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

Почему собака хочет спать на вашей кровати?

Вопрос, почему собака стремится занять ваше место, имеет несколько объяснений:

  • Стайное чувство: собаки по природе своей — стайные животные. В вашем доме они видят вас как вожака, и быть рядом с вами в постели для них — это проявление чувства безопасности.
  • Сильная привязанность: для питомца важно чувствовать вас рядом. Это особенно актуально для собак, которые переживают из-за расставания или одиночества.
  • Недостаток внимания: если собака не получает достаточного внимания в течение дня, она будет стремиться восполнить это ночью, перебираясь на вашу кровать.
  • Желание доминировать: в редких случаях собака может считать кровать своим правом. Такое поведение часто связано с нарушением воспитания.

Можно ли собаке спать на кровати хозяина?

Хотя собаки любят спать рядом с человеком, существует несколько причин, почему это может быть небезопасно и неудобно:

  • Бессонница: собаки могут спать очень беспокойно, что приведет к нарушению вашего сна. Скуление, перемещения и храп могут стать причиной недосыпа.
  • Травмы: неаккуратное движение ночью может привести к травмам, особенно если ваша собака маленькая.
  • Гигиенические проблемы: собаки приносят грязь с улицы, и это может сделать вашу постель менее гигиеничной.
  • Непослушание: если собака будет привыкать к тому, что ей разрешается спать в вашей кровати, она может стать менее послушной и проявлять агрессию, если вы решите изменить правила.

Как отучить собаку спать на кровати?

Если вы хотите изменить привычку питомца, следуйте этим рекомендациям:

  • Убедитесь, что у собаки есть удобная и уютная лежанка, чтобы она могла отдохнуть.
  • Проводите с питомцем больше времени, чтобы он не чувствовал себя забытым.
  • Постепенно приучайте собаку к своему месту и используйте команду "Место!", чтобы питомец сам уходил на свою лежанку.
  • Никогда не разрешайте собаке залезать на кровать — это должно стать строгим правилом.

Не забывайте, что важно сохранять последовательность в воспитании, чтобы питомец не путался в правилах.

Уточнения

Посте́ль (от «постилать») — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе
Шоу-бизнес
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе Аудио 
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью
Садоводство, цветоводство
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Последние материалы
Конец авантюры. Российские войска вошли в Суджу
Чужая страна, чужие песни: как живёт внук Пугачёвой в США
Варёная или копчёная? Какую колбасу можно замораживать без потери вкуса
IT на втором плане: в какой сфере зарплаты взлетели до 34%?
Россиянам придется тратить больше: какие товары подорожают в апреле?
Не бойтесь высоких сапог! Как Амаль Клуни делает их элегантными
Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов
ТОП-6 самых читаемых журналов СССР
0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи
Объявление, которое никто не заметит: главная ошибка при продаже авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.