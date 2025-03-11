Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые раскрыли секрет о мозге: лучший способ улучшить память после 60 лет
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Забудьте про визу, но не про солнцезащитный крем: куда теперь можно лететь без лишних документов
Бокал шампанского станет дороже золота: Трамп взвинтит цены на европейские деликатесы
Секрет праздничного счастья: говядина, огурцы и немного волшебства на сковороде
Поклонники в шоке: Елена Шейдлина объявила о расставании с мужем после 15 лет отношений
Как выращивать ежевику так, чтобы она в первый год давала сверхурожай — расскажем все
Ленинград-1972: радиация, сбои и скрытые аномалии, которые шокируют до сих пор
Как обустроить домашний офис, чтобы работать продуктивно и без усталости

Собачья ревность — как она проявляется и как научиться жить с этим

3:27
Зоосфера

Собачья ревность — это не просто привычка, а реальная проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Ваш питомец может ревновать вас к другому животному, партнеру или даже к ребенку. Ревность проявляется в разных формах и может вызвать серьезные проблемы, если не обратить на нее внимание. Давайте разберемся, как это происходит и что делать, если собака начинает ревновать.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Умеют ли собаки ревновать?

Вопрос, могут ли собаки ревновать, интересует не только кинологов, но и простых владельцев. Исследования показывают, что собаки действительно могут проявлять ревность, хотя саму эмоцию "ревность", как у человека, они не испытывают. Вместо этого питомцы стремятся вернуть ваше внимание, когда чувствуют его недостаток.

Признаки собачьей ревности

Понять, что ваша собака ревнует, несложно. Когда появляется новый член семьи или другой питомец, ваш четвероногий друг может проявлять следующие признаки:

  • Ставит себя между вами и объектом ревности.
  • Скулит, виляет хвостом или пытается привлечь внимание.
  • Рычит или скалится, если рядом другой питомец или человек.
  • Может пытаться отгонять нового члена семьи или другого питомца.

Чем опасна собачья ревность?

Если ревность не контролировать, это может привести к серьезным последствиям. Агрессия к другим питомцам или даже к хозяевам — это один из самых опасных результатов ревности. Даже если агрессия не проявляется, собака может начать проявлять неуправляемое поведение, например, метить территорию или портить вещи.

Кроме того, иногда собака начинает замыкаться в себе, игнорировать хозяев, теряет интерес к играм и даже еде. Это тоже признак стресса.

Что делать с собачьей ревностью?

Необходимо принимать меры сразу, как только заметите ревностное поведение. Вот несколько рекомендаций:

  1. Проводите больше времени с питомцем. Ревность часто проявляется, когда собака чувствует, что ей недостаточно внимания.
  2. Не провоцируйте. Избегайте ситуаций, в которых собака может почувствовать себя исключенной.
  3. Поощряйте правильное поведение. Когда питомец ведет себя спокойно, хвалите его.
  4. Обратитесь к кинологу. Если ситуация выходит из-под контроля, лучше проконсультироваться с профессионалом.

Если собака ревнует к другому питомцу

Если ревность проявляется к новому питомцу, важно показать собаке, что оба животных одинаково важны для вас. Проводите время с ними вместе, устраивайте совместные игры, и кормите одновременно. Создайте для каждого питомца собственное пространство — миски, лежанки и игрушки.

Если собака ревнует к партнёру

Собаки могут ревновать не только к другим животным, но и к вашим близким. В таких случаях важно связать присутствие партнера с чем-то приятным для собаки, например, совместными прогулками и играми.

Если собака ревнует к ребёнку

При появлении малыша в семье собака может чувствовать себя забытым. Постарайтесь заранее подготовить питомца к этому изменению. Не изолируйте его от ребенка, но и не оставляйте наедине с малышом.

Уточнения

Ре́вность — негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека в то время, как кто-то другой якобы или действительно получает их от него.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение
Авто
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение Аудио 
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Почему Панцирь-С1 называют убийцей умных бомб: разгадываем технологический ребус от тульских инженеров Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Последние материалы
Ученые раскрыли секрет о мозге: лучший способ улучшить память после 60 лет
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Забудьте про визу, но не про солнцезащитный крем: куда теперь можно лететь без лишних документов
Бокал шампанского станет дороже золота: Трамп взвинтит цены на европейские деликатесы
Поклонники в шоке: Елена Шейдлина объявила о расставании с мужем после 15 лет отношений
Ленинград-1972: радиация, сбои и скрытые аномалии, которые шокируют до сих пор
Собачья ревность — как она проявляется и как научиться жить с этим
Как выращивать ежевику так, чтобы она в первый год давала сверхурожай — расскажем все
Секрет праздничного счастья: говядина, огурцы и немного волшебства на сковороде
Как обустроить домашний офис, чтобы работать продуктивно и без усталости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.