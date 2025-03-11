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Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать

3:46
Зоосфера

Вы устали от того, что ваша кошка устраивает утренние концерты, не давая вам выспаться? Проблема знакома многим владельцам кошек. Питомец, не давая отдыхать, громко мяукает с самого утра. Разберемся, почему кошки ведут себя таким образом и как отучить их от утреннего беспокойства.

Кошка спит с девушкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит с девушкой

Причины утренних концертов кошки

Потребность в внимании

Кошки любят внимание, и утренний концерт — это попытка разбудить вас, чтобы вы уделили внимание питомцу, играли с ним или угостили вкусняшкой.

Голод

Нередки случаи, когда питомцы мяукают по утрам, чтобы напомнить о своей потребности в еде. Это может быть связано с неправильным режимом кормления или некачественным кормом, который не удовлетворяет все потребности кошки.

Стресс или тревога

Кошки часто громко мяукают после переезда или в случае стресса из-за изменений в доме (новый питомец, потеря хозяина).

Половая охота

Если кошка не стерилизована, она может громко мяукать из-за половой охоты, пытаясь привлечь внимание возможного партнера.

Заболевания

В редких случаях кошки могут мяукать из-за болезни. Например, болезни почек или гормональные сбои могут быть причиной беспокойства.

Породные особенности

Некоторые породы, такие как сиамская или ориентальная, склонны к частому мяуканью, и для них это поведение является нормой.

Почему кошка мяукает именно утром?

Многим владельцам интересно, почему их питомцы выбирают именно раннее утро для своих концертов. Это связано с природной активностью кошек. Они — ночные животные, и их пик активности приходится на сумерки и утренние часы. Кроме того, кошка может привыкнуть к вашему утреннему графику и будет будить вас в то время, когда вы обычно встаете.

Как отучить кошку будить всех по утрам?

Чтобы отучить кошку от ранних утренних концертов, нужно проявить терпение и следовать нескольким простым рекомендациям:

Организуйте строгий график кормления

Давайте кошке еду в определенные часы, не поддавайтесь на её просьбы в неположенное время.

Чаще играйте с питомцем

Кошка должна получать достаточное внимание перед сном, чтобы не требовать его утром.

Увеличьте вечернюю порцию пищи

Иногда кошки мяукают утром, потому что им не хватает еды ночью. Увеличьте вечерний рацион или оставьте немного корма на ночь.

Стерилизация

Стерилизация помогает уменьшить утренние концерты у кошек, не предназначенных для разведения.

Проверка здоровья

Если вы не можете понять причину мяуканья, возможно, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные заболевания.

Лайфхаки, чтобы выспаться

Если кошка все равно будит вас, и вам срочно нужно выспаться, вот несколько временных решений:

  • Беруши — самый простой и действенный способ.
  • Строгий тон голоса — большинство кошек прекращают мяукать, когда хозяин начинает их ругать.
  • Пульверизатор с водой — немного воды заставит питомца заняться вылизыванием своей шерсти, давая вам пару часов покоя.

Методы, которые не работают

  • Накормить кошку — это только закрепит плохую привычку.
  • Закрыть кошку в другой комнате — она будет мяукать еще громче.
  • Игрушки и наказания — они не помогут в долгосрочной перспективе.

Самое главное — не поддаваться на провокации и проявлять терпение. Следуйте рекомендациям, и ваш питомец будет тихо спать до утра.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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