Вы устали от того, что ваша кошка устраивает утренние концерты, не давая вам выспаться? Проблема знакома многим владельцам кошек. Питомец, не давая отдыхать, громко мяукает с самого утра. Разберемся, почему кошки ведут себя таким образом и как отучить их от утреннего беспокойства.
Кошки любят внимание, и утренний концерт — это попытка разбудить вас, чтобы вы уделили внимание питомцу, играли с ним или угостили вкусняшкой.
Нередки случаи, когда питомцы мяукают по утрам, чтобы напомнить о своей потребности в еде. Это может быть связано с неправильным режимом кормления или некачественным кормом, который не удовлетворяет все потребности кошки.
Кошки часто громко мяукают после переезда или в случае стресса из-за изменений в доме (новый питомец, потеря хозяина).
Если кошка не стерилизована, она может громко мяукать из-за половой охоты, пытаясь привлечь внимание возможного партнера.
В редких случаях кошки могут мяукать из-за болезни. Например, болезни почек или гормональные сбои могут быть причиной беспокойства.
Некоторые породы, такие как сиамская или ориентальная, склонны к частому мяуканью, и для них это поведение является нормой.
Многим владельцам интересно, почему их питомцы выбирают именно раннее утро для своих концертов. Это связано с природной активностью кошек. Они — ночные животные, и их пик активности приходится на сумерки и утренние часы. Кроме того, кошка может привыкнуть к вашему утреннему графику и будет будить вас в то время, когда вы обычно встаете.
Чтобы отучить кошку от ранних утренних концертов, нужно проявить терпение и следовать нескольким простым рекомендациям:
Давайте кошке еду в определенные часы, не поддавайтесь на её просьбы в неположенное время.
Кошка должна получать достаточное внимание перед сном, чтобы не требовать его утром.
Иногда кошки мяукают утром, потому что им не хватает еды ночью. Увеличьте вечерний рацион или оставьте немного корма на ночь.
Стерилизация помогает уменьшить утренние концерты у кошек, не предназначенных для разведения.
Если вы не можете понять причину мяуканья, возможно, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные заболевания.
Если кошка все равно будит вас, и вам срочно нужно выспаться, вот несколько временных решений:
Самое главное — не поддаваться на провокации и проявлять терпение. Следуйте рекомендациям, и ваш питомец будет тихо спать до утра.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.