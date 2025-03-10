Выращивание идеальных животных: в России запускают смелый эксперимент

Российские биотехнологи начали работу над клонированием племенного быка, что может стать настоящим прорывом в агропромышленности. Проект заказан компанией "Прогресс Арго", а реализует его лаборатория "Альтраген".
Для создания клона используют лучших производителей пород герефорд и джерси. В криобанке уже хранится по 170 эмбрионов каждой породы. Продуктивность клонированного быка будет зависеть от исходного животного.
Клонирование уже приносит результаты: в 2023 году лаборатория успешно создала Звёздочку - клонированную корову голштинской породы, которая даёт 18 тонн молока в год (в среднем коровы дают около 11 тонн).
Почему клонируют быков:
Племенные быки ценятся за способность быстро передавать свои генетические особенности потомству.
Это позволяет:
Проект может изменить рынок животноводства, обеспечив отечественных фермеров качественным племенным скотом.
Клони́рование - появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого размножения или партеногенеза.
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