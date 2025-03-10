Выращивание идеальных животных: в России запускают смелый эксперимент

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Российские биотехнологи начали работу над клонированием племенного быка, что может стать настоящим прорывом в агропромышленности. Проект заказан компанией "Прогресс Арго", а реализует его лаборатория "Альтраген".

Фото: https://commons.wikimedia.org by Santiago Molina N., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ бык

Как проходит клонирование:

Для создания клона используют лучших производителей пород герефорд и джерси. В криобанке уже хранится по 170 эмбрионов каждой породы. Продуктивность клонированного быка будет зависеть от исходного животного.

Клонирование уже приносит результаты: в 2023 году лаборатория успешно создала Звёздочку - клонированную корову голштинской породы, которая даёт 18 тонн молока в год (в среднем коровы дают около 11 тонн).

Почему клонируют быков:

Племенные быки ценятся за способность быстро передавать свои генетические особенности потомству.

Это позволяет:

Вывести животных с высокой продуктивностью. Снизить зависимость от импортных генетических материалов. Ускорить окупаемость проекта. Если клонирование коров требует долгих вложений, то быки приносят прибыль быстрее.

Проект может изменить рынок животноводства, обеспечив отечественных фермеров качественным племенным скотом.

Уточнения

Клони́рование - появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого размножения или партеногенеза.

