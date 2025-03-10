Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Классика, которая никогда не подводит: этот рецепт рулетов из лаваша выручит в любой ситуации
Морщины появляются быстрее: чего нельзя есть перед сном
Ледяной детектив: монета в морозилке расскажет всю правду о продуктах
Тайна прошлого: следы древнего метеорита могут переписать историю Земли
Секрет стройности раскрыт: вот сколько калорий сжигается при беге и ходьбе на самом деле
Он уволил всю команду и вернул её домой: кто управляет жизнью Саши Митрошиной
Прививка дыни на тыкву: эффективная агротехника для сложных климатических условий
США усилили импорт палладия из России: данные января 2025 года
Поменять ремень ГРМ или продать машину? Второй вариант дешевле

Собаки говорят без слов: расшифруйте тайные сигналы питомца

1:24
Зоосфера

Собаки не говорят словами, но отлично выражают эмоции с помощью поз, движений хвоста и ушей. Кинолог Вадим Голубев рассказал, как правильно понимать сигналы тела питомца.

Спящая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая собака

Радость и любопытство

Когда собака спокойна, её тело расслаблено, а лапы удобно подогнуты под себя. Если питомец игривый, он будет подпрыгивать, вилять хвостом, поднимать уши и радостно облизывать руки хозяина.

При заинтересованности собака:

  • Наклоняет голову в разные стороны.
  • Вытягивает шею, напряжённо изучая объект.
  • Поднимает уши, держит хвост высоко.

Питомец может привлекать внимание владельца, если:

  • Переступает с лапы на лапу.
  • Пристально смотрит на хозяина.
  • Тихо скулит.

Испуганный пёс будет вести себя иначе:

  • Прижимает уши и хвост.
  • Отворачивает голову, прячется за хозяина.
  • Ложится на спину и слегка подрагивает.

Некоторые путают позу покорности с желанием получить ласку. Но если собака действительно хочет, чтобы её погладили, она:

  • Поворачивается к хозяину всем телом.
  • Вытягивает лапы, медленно виляет хвостом.
  • Подталкивает руку носом.

Понимая сигналы собаки, можно наладить с ней лучшую связь и быстрее реагировать на её эмоции.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области Любовь Степушова Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Последние материалы
Морщины появляются быстрее: чего нельзя есть перед сном
Ледяной детектив: монета в морозилке расскажет всю правду о продуктах
Тайна прошлого: следы древнего метеорита могут переписать историю Земли
Собаки говорят без слов: расшифруйте тайные сигналы питомца
Секрет стройности раскрыт: вот сколько калорий сжигается при беге и ходьбе на самом деле
Прививка дыни на тыкву: эффективная агротехника для сложных климатических условий
Он уволил всю команду и вернул её домой: кто управляет жизнью Саши Митрошиной
США усилили импорт палладия из России: данные января 2025 года
Идеальное место для вечера в Лондоне: пинта эля у Тауэрского моста
Поменять ремень ГРМ или продать машину? Второй вариант дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.