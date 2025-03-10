Собаки говорят без слов: расшифруйте тайные сигналы питомца

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не говорят словами, но отлично выражают эмоции с помощью поз, движений хвоста и ушей. Кинолог Вадим Голубев рассказал, как правильно понимать сигналы тела питомца.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая собака

Радость и любопытство

Когда собака спокойна, её тело расслаблено, а лапы удобно подогнуты под себя. Если питомец игривый, он будет подпрыгивать, вилять хвостом, поднимать уши и радостно облизывать руки хозяина.

При заинтересованности собака:

Наклоняет голову в разные стороны.

Вытягивает шею, напряжённо изучая объект.

Поднимает уши, держит хвост высоко.

Питомец может привлекать внимание владельца, если:

Переступает с лапы на лапу.

Пристально смотрит на хозяина.

Тихо скулит.

Испуганный пёс будет вести себя иначе:

Прижимает уши и хвост.

Отворачивает голову, прячется за хозяина.

Ложится на спину и слегка подрагивает.

Некоторые путают позу покорности с желанием получить ласку. Но если собака действительно хочет, чтобы её погладили, она:

Поворачивается к хозяину всем телом.

Вытягивает лапы, медленно виляет хвостом.

Подталкивает руку носом.

Понимая сигналы собаки, можно наладить с ней лучшую связь и быстрее реагировать на её эмоции.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



