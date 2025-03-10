Собаки говорят без слов: расшифруйте тайные сигналы питомца

Собаки не говорят словами, но отлично выражают эмоции с помощью поз, движений хвоста и ушей. Кинолог Вадим Голубев рассказал, как правильно понимать сигналы тела питомца.
Когда собака спокойна, её тело расслаблено, а лапы удобно подогнуты под себя. Если питомец игривый, он будет подпрыгивать, вилять хвостом, поднимать уши и радостно облизывать руки хозяина.
При заинтересованности собака:
Питомец может привлекать внимание владельца, если:
Испуганный пёс будет вести себя иначе:
Некоторые путают позу покорности с желанием получить ласку. Но если собака действительно хочет, чтобы её погладили, она:
Понимая сигналы собаки, можно наладить с ней лучшую связь и быстрее реагировать на её эмоции.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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