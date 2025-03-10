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Ваша собака вертится перед сном: возможно, она подаёт тревожный сигнал

2:50
Зоосфера » Собаки

Вы замечали, как ваш питомец кружится на месте, прежде чем устроиться на отдых? Это может выглядеть забавно, но иногда вызывает беспокойство у владельцев. Давайте разберемся, почему собаки так делают и стоит ли волноваться.

Собака спит с хозяином
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака спит с хозяином

Инстинкты предков

Гнездование

Такое поведение заложено природой. Дикие собаки и их предки вытаптывали себе место для сна, разравнивая траву и листву. Это позволяло создать комфортное убежище и защититься от насекомых.

Проверка безопасности

Прежде чем лечь, собака может кружиться, чтобы убедиться, что рядом нет опасности. Это помогает ей чувствовать себя защищенной.

Определение направления ветра

Некоторые собаки выбирают позицию, ориентируясь на поток воздуха. Их далекие предки спали, повернувшись носом против ветра, чтобы улавливать запах возможной угрозы.

Физиологические причины

Подготовка организма ко сну

Кружение помогает улучшить кровообращение и настроить тело на отдых. Особенно это актуально после активного дня.

Дискомфорт из-за жесткой подстилки

Если питомец долго вертится и не может удобно устроиться, возможно, его лежак недостаточно мягкий. Попробуйте добавить плед или сменить подстилку.

Когда стоит насторожиться

Хотя кружение перед сном — нормальное поведение, иногда оно может указывать на проблемы со здоровьем:

  • Боли в суставах. Если собака долго не может найти удобное положение, возможно, ее беспокоит артрит или другая проблема опорно-двигательного аппарата.
  • Кожные заболевания. Зуд и раздражение могут заставлять питомца вертеться в поисках облегчения.
  • Неврологические нарушения. Иногда чрезмерное кружение связано с обсессивно-компульсивным расстройством или другими неврологическими проблемами.
  • Стресс и тревога. Если собака стала чаще кружиться и ведет себя беспокойно, это может быть признаком стресса.

Что делать владельцу

  • Следите за поведением. Если к кружению добавились другие тревожные симптомы (потеря аппетита, апатия, беспокойство) — обратитесь к ветеринару.
  • Создайте комфортные условия. Убедитесь, что место для сна мягкое, уютное и располагается в тихом уголке дома.
  • Поддерживайте режим. Регулярные прогулки и ритуалы перед сном помогут питомцу чувствовать себя спокойнее.

Если ваша собака крутится перед сном — это, скорее всего, часть ее природы. Но если такое поведение становится навязчивым или сопровождается другими тревожными симптомами, не откладывайте визит к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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