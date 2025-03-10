Ваша собака вертится перед сном: возможно, она подаёт тревожный сигнал

Вы замечали, как ваш питомец кружится на месте, прежде чем устроиться на отдых? Это может выглядеть забавно, но иногда вызывает беспокойство у владельцев. Давайте разберемся, почему собаки так делают и стоит ли волноваться.
Такое поведение заложено природой. Дикие собаки и их предки вытаптывали себе место для сна, разравнивая траву и листву. Это позволяло создать комфортное убежище и защититься от насекомых.
Прежде чем лечь, собака может кружиться, чтобы убедиться, что рядом нет опасности. Это помогает ей чувствовать себя защищенной.
Некоторые собаки выбирают позицию, ориентируясь на поток воздуха. Их далекие предки спали, повернувшись носом против ветра, чтобы улавливать запах возможной угрозы.
Кружение помогает улучшить кровообращение и настроить тело на отдых. Особенно это актуально после активного дня.
Если питомец долго вертится и не может удобно устроиться, возможно, его лежак недостаточно мягкий. Попробуйте добавить плед или сменить подстилку.
Хотя кружение перед сном — нормальное поведение, иногда оно может указывать на проблемы со здоровьем:
Если ваша собака крутится перед сном — это, скорее всего, часть ее природы. Но если такое поведение становится навязчивым или сопровождается другими тревожными симптомами, не откладывайте визит к ветеринару.
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