Усатый нянь в доме: сможет ли кошка стать лучшим другом вашему ребёнку

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие семьи мечтают о кошке, но беспокоятся, насколько безопасно и комфортно её присутствие в доме с ребёнком. Как выбрать питомца, который подойдёт для семьи? Какие породы более дружелюбны к детям? Разбираемся, что учитывать перед тем, как завести котёнка.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Как кошки относятся к детям?

Пушистые питомцы могут быть отличными компаньонами для детей, но многое зависит от их характера. Среди ключевых качеств, на которые стоит обратить внимание при выборе, выделяют:

Спокойствие. Лучше, если питомец не будет агрессивно реагировать на активность ребёнка.

Коммуникабельность. Дружелюбные и игривые кошки легче привязываются к людям.

Стрессоустойчивость. Крики, шум и движения ребёнка могут пугать тревожных животных.

Кошки редко проявляют агрессию без причины. Если питомец царапает или кусает, значит, он защищается.

Почему кошка может "не любить" ребёнка?

Если кошка избегает или даже проявляет агрессию по отношению к ребёнку, причины могут быть следующими:

Недостаток внимания. Кошки тоже нуждаются в общении и ласке.

Резкие движения и громкие звуки. Если малыш слишком настойчив, питомец может бояться.

Нарушение личного пространства. У кошки должно быть место, где она может отдохнуть.

Чтобы наладить контакт, важно научить ребёнка правильно взаимодействовать с питомцем.

Какие породы лучше подходят для семей с детьми?

Некоторые кошки более терпеливы и дружелюбны:

Мейн-кун — доброжелательный гигант с уравновешенным характером.

Рэгдолл — спокойный и терпеливый, любит быть на руках.

Британская короткошёрстная — независимая, но ласковая.

Абиссинская кошка — активная, игривая, но не агрессивная.

Канадский сфинкс — контактный, обожает внимание.

Как подготовить кошку к появлению ребёнка?

Знакомить постепенно — не принуждать кошку к общению.

Создать укромное место — чтобы питомец мог уединиться.

Позаботиться о здоровье — перед появлением малыша важно провести ветеринарный осмотр.

Кошка в доме — это радость и ответственность. Если учитывать её потребности и учить ребёнка уважительному отношению, питомец станет верным другом на долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

