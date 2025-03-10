Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибной суп, который вкуснее на второй день — если он останется
Механики не прощают этих слов — как не оставить в сервисе ползарплаты
Забыли о маникюре? Секреты покрытия, которое всегда выглядит идеально
В Киеве паника: супермаркеты и банкоматы перестали принимать карты Visa и Mastercard
Деньги на карту от незнакомца? Осторожно – это может быть ловушка
Киев боится давления США: возможен принудительный мир с Россией?
Мировой изоляции не случилось — Южная Корея ждет участия Путина в АЭС
Торресов пролив: райский уголок, где оживают древние традиции
Гранта — ломается, но не сдаётся: что у неё не так и за что её любят

Что делать, если кошка обиделась? Рассказываем, как вернуть её расположение

2:28
Зоосфера

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы способны испытывать обиду и даже мстить за плохое отношение. Но действительно ли кошки могут чувствовать себя обиженными, или это просто особенности их поведения? Разбираемся, почему кошка может игнорировать хозяина, портить вещи или уходить в укромное место.

Кошка вылизывается
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка вылизывается

Могут ли кошки обижаться?

Научный подход говорит, что кошки не обладают абстрактным мышлением, а значит, не могут осознавать обиду в человеческом смысле. Они не строят сложные причинно-следственные связи и не планируют месть. Однако их поведение меняется в ответ на стресс, изменение окружающей среды или дискомфорт.

Почему кошка ведёт себя так, будто она обиделась?

Если питомец вдруг стал прятаться, игнорировать хозяина или портить мебель, это может быть вызвано:

  • Стрессом. Переезд, ремонт, появление нового человека или питомца могут сделать кошку тревожной.
  • Нехваткой внимания. Если хозяин уделяет кошке меньше времени, она может "добиваться" общения через изменившееся поведение.
  • Грубыми действиями. Резкое наказание или насильственные ласки могут заставить кошку держаться подальше.
  • Ревностью. Появление другого животного или малыша может восприниматься как угроза статусу в доме.

Что делать, если кошка "обиделась"?

  1. Проанализировать ситуацию — нет ли стрессовых факторов, изменений в доме, недостатка внимания?
  2. Наблюдать за поведением — если кошка не просто прячется, но и теряет аппетит или агрессивна, возможно, проблема связана со здоровьем.
  3. Не навязывать контакт — дайте питомцу время адаптироваться, но оставайтесь рядом.
  4. Играть и уделять внимание — кошке важно чувствовать себя нужной, поэтому ежедневно находите для неё время.

Как избежать "обид" в будущем?

  • Создавайте стабильную обстановку — кошки плохо переносят резкие перемены.
  • Соблюдайте режим дня — кормление и игры в одно и то же время снижают тревожность.
  • Не применяйте наказания — они не работают, а лишь усиливают стресс.

Кошки не умеют обижаться так, как люди, но их поведение всегда имеет причину. Разгадав её, можно вернуть доверие питомца и сохранить с ним крепкую связь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Экономика и бизнес
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции Аудио 
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Шоу-бизнес
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Какие автозаводы СССР сегодня больше не работают Дмитрий Плотников Вулканы и черные пляжи: озеро Туркана в Кении удивит даже искушенных путешественников Игорь Буккер Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области Любовь Степушова
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Механики не прощают этих слов — как не оставить в сервисе ползарплаты
Забыли о маникюре? Секреты покрытия, которое всегда выглядит идеально
В Киеве паника: супермаркеты и банкоматы перестали принимать карты Visa и Mastercard
Деньги на карту от незнакомца? Осторожно – это может быть ловушка
Киев боится давления США: возможен принудительный мир с Россией?
Мировой изоляции не случилось — Южная Корея ждет участия Путина в АЭС
Торресов пролив: райский уголок, где оживают древние традиции
Гранта — ломается, но не сдаётся: что у неё не так и за что её любят
Переговоры США и Украины на этой неделе станут последним шансом для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.