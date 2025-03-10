Бешеный охотник или недолюбленный питомец? Как понять, почему кошка кусается

Милые кошачьи укусы в детстве кажутся забавными, но когда взрослый кот продолжает нападать на руки и ноги, это превращается в проблему. Кошка может кусаться во время игры, в ответ на ласку или от переизбытка энергии.
Разбираемся, как переучить питомца и сделать его поведение более дружелюбным.
Почему кошка кусается?
Игровой инстинкт. В детстве котята кусаются, потому что учатся охотиться. Если хозяин не отучил их от этого, привычка сохраняется.
Страх. Испуганная кошка может кусаться в попытке защититься.
Боль или дискомфорт. Если кот внезапно начал проявлять агрессию, возможно, его что-то беспокоит.
Недостаток внимания. Если питомец скучает, он может кусаться, чтобы привлечь вашу реакцию.
Запах другого животного. Если вы принесли запах чужого питомца, кошка может проявить агрессию.
Как отучить кошку кусаться?
Не играйте руками. Используйте игрушки, а не свои руки или ноги, чтобы кот не воспринимал их как добычу.
Не ругайте и не наказывайте. Кошка не поймёт, почему вы на неё кричите, но может начать вас бояться.
Переключайте внимание. Если питомец кусается, предложите ему игрушку или лакомство.
Будьте последовательны. Если кусаться запрещено — запрещено всегда. Не позволяйте делать это в одних случаях и ругать в других.
Прекращайте игру. Если кошка укусила, сразу же остановите взаимодействие. Так она поймёт, что кусаться — значит лишиться внимания.
Следите за эмоциональным состоянием. Если кошка живёт в постоянном стрессе, это может вызывать агрессию.
Что делать, если кот кусается во время ласки?
Некоторые кошки кусаются, когда их гладят. В этом случае:
Следите за её сигналами: если уши прижаты, хвост дёргается — не настаивайте на ласке.
Гладьте короткими движениями, не заставляйте питомца терпеть.
Если кошка укусила, прекратите взаимодействие.
Что делать нельзя?
Не наказывайте физически - это только усилит страх и агрессию.
Не дразните - размахивание руками или ногами может восприниматься как провокация.
Не кричите - кошки не понимают слов, но хорошо чувствуют ваш тон.
Как быстро переучить котёнка кусаться?
Сразу предлагайте игрушки вместо рук.
Игнорируйте котёнка, если он кусается — ему станет скучно, и он перестанет это делать.
Обеспечьте питомцу активные игры — котёнку нужно выплёскивать энергию.
Когда нужно обратиться к ветеринару?
Если кошка внезапно начала кусаться и царапаться, хотя раньше этого не делала, возможно, у неё проблемы со здоровьем. В таком случае лучше показать питомца специалисту.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".