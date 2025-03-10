Бешеный охотник или недолюбленный питомец? Как понять, почему кошка кусается

Милые кошачьи укусы в детстве кажутся забавными, но когда взрослый кот продолжает нападать на руки и ноги, это превращается в проблему. Кошка может кусаться во время игры, в ответ на ласку или от переизбытка энергии.

Разбираемся, как переучить питомца и сделать его поведение более дружелюбным.

Почему кошка кусается?

Игровой инстинкт . В детстве котята кусаются, потому что учатся охотиться. Если хозяин не отучил их от этого, привычка сохраняется.

. В детстве котята кусаются, потому что учатся охотиться. Если хозяин не отучил их от этого, привычка сохраняется. Страх . Испуганная кошка может кусаться в попытке защититься.

. Испуганная кошка может кусаться в попытке защититься. Боль или дискомфорт . Если кот внезапно начал проявлять агрессию, возможно, его что-то беспокоит.

. Если кот внезапно начал проявлять агрессию, возможно, его что-то беспокоит. Недостаток внимания . Если питомец скучает, он может кусаться, чтобы привлечь вашу реакцию.

. Если питомец скучает, он может кусаться, чтобы привлечь вашу реакцию. Запах другого животного. Если вы принесли запах чужого питомца, кошка может проявить агрессию.

Как отучить кошку кусаться?

Не играйте руками . Используйте игрушки, а не свои руки или ноги, чтобы кот не воспринимал их как добычу.

. Используйте игрушки, а не свои руки или ноги, чтобы кот не воспринимал их как добычу. Не ругайте и не наказывайте . Кошка не поймёт, почему вы на неё кричите, но может начать вас бояться.

. Кошка не поймёт, почему вы на неё кричите, но может начать вас бояться. Переключайте внимание . Если питомец кусается, предложите ему игрушку или лакомство.

. Если питомец кусается, предложите ему игрушку или лакомство. Будьте последовательны . Если кусаться запрещено — запрещено всегда. Не позволяйте делать это в одних случаях и ругать в других.

. Если кусаться запрещено — запрещено всегда. Не позволяйте делать это в одних случаях и ругать в других. Прекращайте игру . Если кошка укусила, сразу же остановите взаимодействие. Так она поймёт, что кусаться — значит лишиться внимания.

. Если кошка укусила, сразу же остановите взаимодействие. Так она поймёт, что кусаться — значит лишиться внимания. Следите за эмоциональным состоянием. Если кошка живёт в постоянном стрессе, это может вызывать агрессию.

Что делать, если кот кусается во время ласки?

Некоторые кошки кусаются, когда их гладят. В этом случае:

Следите за её сигналами: если уши прижаты, хвост дёргается — не настаивайте на ласке.

Гладьте короткими движениями, не заставляйте питомца терпеть.

Если кошка укусила, прекратите взаимодействие.

Что делать нельзя?

Не наказывайте физически - это только усилит страх и агрессию.

- это только усилит страх и агрессию. Не дразните - размахивание руками или ногами может восприниматься как провокация.

- размахивание руками или ногами может восприниматься как провокация. Не кричите - кошки не понимают слов, но хорошо чувствуют ваш тон.

Как быстро переучить котёнка кусаться?

Сразу предлагайте игрушки вместо рук.

Игнорируйте котёнка, если он кусается — ему станет скучно, и он перестанет это делать.

Обеспечьте питомцу активные игры — котёнку нужно выплёскивать энергию.

Когда нужно обратиться к ветеринару?

Если кошка внезапно начала кусаться и царапаться, хотя раньше этого не делала, возможно, у неё проблемы со здоровьем. В таком случае лучше показать питомца специалисту.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

