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Бешеный охотник или недолюбленный питомец? Как понять, почему кошка кусается

Зоосфера

Милые кошачьи укусы в детстве кажутся забавными, но когда взрослый кот продолжает нападать на руки и ноги, это превращается в проблему. Кошка может кусаться во время игры, в ответ на ласку или от переизбытка энергии.

Разбираемся, как переучить питомца и сделать его поведение более дружелюбным.

Почему кошка кусается?

  • Игровой инстинкт. В детстве котята кусаются, потому что учатся охотиться. Если хозяин не отучил их от этого, привычка сохраняется.
  • Страх. Испуганная кошка может кусаться в попытке защититься.
  • Боль или дискомфорт. Если кот внезапно начал проявлять агрессию, возможно, его что-то беспокоит.
  • Недостаток внимания. Если питомец скучает, он может кусаться, чтобы привлечь вашу реакцию.
  • Запах другого животного. Если вы принесли запах чужого питомца, кошка может проявить агрессию.

Как отучить кошку кусаться?

  • Не играйте руками. Используйте игрушки, а не свои руки или ноги, чтобы кот не воспринимал их как добычу.
  • Не ругайте и не наказывайте. Кошка не поймёт, почему вы на неё кричите, но может начать вас бояться.
  • Переключайте внимание. Если питомец кусается, предложите ему игрушку или лакомство.
  • Будьте последовательны. Если кусаться запрещено — запрещено всегда. Не позволяйте делать это в одних случаях и ругать в других.
  • Прекращайте игру. Если кошка укусила, сразу же остановите взаимодействие. Так она поймёт, что кусаться — значит лишиться внимания.
  • Следите за эмоциональным состоянием. Если кошка живёт в постоянном стрессе, это может вызывать агрессию.

Что делать, если кот кусается во время ласки?

Некоторые кошки кусаются, когда их гладят. В этом случае:

  • Следите за её сигналами: если уши прижаты, хвост дёргается — не настаивайте на ласке.
  • Гладьте короткими движениями, не заставляйте питомца терпеть.
  • Если кошка укусила, прекратите взаимодействие.

Что делать нельзя?

  • Не наказывайте физически - это только усилит страх и агрессию.
  • Не дразните - размахивание руками или ногами может восприниматься как провокация.
  • Не кричите - кошки не понимают слов, но хорошо чувствуют ваш тон.

Как быстро переучить котёнка кусаться?

  • Сразу предлагайте игрушки вместо рук.
  • Игнорируйте котёнка, если он кусается — ему станет скучно, и он перестанет это делать.
  • Обеспечьте питомцу активные игры — котёнку нужно выплёскивать энергию.

Когда нужно обратиться к ветеринару?

Если кошка внезапно начала кусаться и царапаться, хотя раньше этого не делала, возможно, у неё проблемы со здоровьем. В таком случае лучше показать питомца специалисту.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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