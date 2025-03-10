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Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать

2:40
Зоосфера

Каждый котовладелец хотя бы раз сталкивался с ситуацией: оставил еду без присмотра — и вот пушистый воришка уже на столе. Прыгать на мебель, сталкивать предметы и исследовать пространство для кошек абсолютно естественно. Но можно ли переучить их? Да, если действовать правильно!

Кот на столе
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот на столе

Почему кошки любят забираться на стол?

  • Любопытство. Кошки — прирождённые исследователи, которым интересно всё, что находится выше уровня их глаз.
  • Жаркое местечко. Поверхность стола может быть тёплой — особенно если он рядом с батареей.
  • Охота за едой. Если кошка хоть раз нашла на столе что-то вкусное, она будет пытаться повторить удачный опыт.
  • Контроль территории. Кошки любят наблюдать за происходящим с высоты, и стол — отличная обзорная площадка.

Как отучить кота лазить на стол?

Сделайте стол некомфортным.

  • Положите фольгу — кошки не любят её текстуру.
  • Расставьте на поверхности салфетки с запахом цитрусовых или лаванды.

Переключите внимание на другие объекты.

  • Купите высокий игровой комплекс или когтеточку — пусть питомец реализует инстинкты в подходящем месте.
  • Развлекайте кота игрушками, чтобы у него не было желания искать приключений на столе.

Не оставляйте на столе еду и грязную посуду. Кошка быстро поймёт, что на столе больше нечего искать.

Соблюдайте чёткие правила. Если запрещаете лазить по столу — запрещайте всегда. Кошка не поймёт, почему вчера было можно, а сегодня нет.

Не подкармливайте со стола! Если питомец знает, что со стола может упасть лакомый кусочек, он будет приходить туда снова и снова.

Чего делать нельзя?

  • Кричать и применять силу — кот не поймёт, за что его наказывают, но начнёт вас бояться.
  • Использовать методы запугивания — это может вызвать стресс и агрессивное поведение.

Как приучить котёнка не лазить на стол?

С маленькими котятами проще — они быстро усваивают правила.

  • Сразу переносите малыша к его миске, если он лезет к вашей тарелке.
  • Не берите котёнка на руки во время еды, чтобы он не связывал ваши приёмы пищи с лаской.
  • Развлекайте его игрушками, чтобы он не искал новых развлечений на столе.

Главное — терпение и последовательность!

Кошки — умные создания, но им нужно время, чтобы привыкнуть к новым правилам. Действуйте мягко, но настойчиво, и скоро стол перестанет быть центром кошачьего внимания.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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