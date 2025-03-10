Кошка спит в ногах? Рассказываем, почему она выбрала это место не просто так

Кошки обожают тепло, уют и безопасность, поэтому нередко устраиваются спать рядом с хозяином — в ногах, под боком или даже на голове. Для одних людей это мило и приятно, а для других — неудобно.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Иногда же необходимость отучить питомца от сна в кровати продиктована медицинскими причинами, например, аллергией. Разбираемся, почему кошка выбирает спать именно у ног и как мягко приучить её к отдельному спальному месту.

Почему кошка ложится спать в ногах?

Привычка и инстинкты. В природе кошки предпочитают спать там, где чувствуют себя в безопасности. Ваши ноги для них — комфортная и защищённая территория.

Тепло. Ноги обычно остаются тёплыми даже ночью, а кошки обожают тепло.

Контроль ситуации. Спя в ногах, кошка занимает удобную позицию, откуда можно быстро убежать или осмотреться при малейшей опасности.

Проявление привязанности. Несмотря на независимый характер, кошки любят находиться рядом с хозяином, но не всегда готовы к тесному контакту, поэтому выбирают расположение подальше — например, у ног.

Но что делать, если такое поведение неудобно или нежелательно?

Когда кошку лучше отучить спать в кровати?

У вас аллергия на шерсть или слюну. Даже если кошка не лезет на подушку, её шерсть остаётся на постели.

Питомец ведёт себя беспокойно ночью — играет, кусает ноги или нападает на пальцы.

Кошка просыпается раньше вас и будит ради внимания или еды.

Животное гуляет на улице и может приносить домой грязь, инфекции и паразитов.

В доме маленький ребёнок. Кошка может испугаться резких движений малыша и случайно поцарапать его.

Как приучить кошку спать отдельно?

Закрывайте дверь в спальню. Первые ночи питомец может скрестись и мяукать, но важно быть последовательным и не уступать.

Создайте удобную альтернативу. Лежанка должна быть мягкой, тёплой, уютной. Хорошо, если она будет стоять в тёплом и тихом месте.

Положите в лежанку что-то знакомое — например, любимый плед, чтобы она пахла привычно.

Не насилуйте процесс. Не стоит насильно укладывать кошку на новое место — пусть она сама его исследует.

Соблюдайте режим. Если кошка вас будит по утрам, не реагируйте — иначе она поймёт, что это работает.

Где лучше разместить спальное место кошки?

У батареи или в тёплом месте — кошки любят тепло.

На высоте — питомцам нравится наблюдать за окружающим миром сверху.

В тихом уголке — без яркого света и громких звуков.

Не в детской — если кошка не любит активного внимания детей.

Когда ждать результата?

Переучивание — процесс не быстрый. Некоторым кошкам хватает нескольких дней, а другим — нескольких недель. Главное — последовательность. Не ругайте питомца, не наказывайте, а поощряйте за хорошее поведение.

Если всё сделать правильно, кошка не только перестанет спать в вашей кровати, но и полюбит своё новое место.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

