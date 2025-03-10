Облизывание у кошек: от привычки до патологии — где проходит граница

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка слишком часто облизывается, это может быть не просто привычка, а сигнал тревоги. Иногда это невинный ритуал ухода за собой, но в ряде случаев — признак стресса, заболевания или серьезных проблем со здоровьем. Разбираемся, когда стоит беспокоиться.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Природные инстинкты или повод для тревоги?

Кошки — чистоплотные создания. Они облизываются, чтобы:

убрать остатки еды или воды после трапезы,

очистить шерсть от грязи и посторонних запахов,

охладить себя в жаркую погоду,

увлажнить нос, что помогает им лучше воспринимать запахи.

Однако, если питомец облизывается слишком часто, причмокивает или раздраженно чешет себя, это может быть признаком внутренних проблем.

Когда облизывание — тревожный сигнал?

Если поведение кошки изменилось, стоит обратить внимание на возможные причины:

Тошнота и расстройства ЖКТ. Частое облизывание может сопровождаться рвотой, ухудшением аппетита или поносом. Иногда это реакция на резкую смену корма.

Стресс и тревожность. Переезды, резкие перемены, появление новых питомцев или людей могут вызывать стресс, из-за чего кошка начинает облизываться как способ самоуспокоения.

Инородное тело в пасти. Если питомец активно облизывается, причмокивает и отказывается от еды, возможно, он подавился костью, ниткой или даже проглотил несъедобный предмет.

Отравление. Повышенное слюноотделение, облизывание губ и рта, беспокойное поведение могут сигнализировать об интоксикации.

Заболевания зубов и десен. Воспаленные десны, зубной камень и другие патологии ротовой полости часто сопровождаются гиперсаливацией и частым облизыванием.

Кожные заболевания. Если кошка не просто облизывается, но и чешет определенные участки тела, возможно, у нее аллергия, грибок или кожные паразиты.

Что делать?

Наблюдайте за питомцем. Если облизывание сопровождается другими симптомами (рвота, зуд, потеря аппетита, агрессивность), срочно обратитесь к ветеринару.

Проверьте пасть и кожу. Осмотрите кошку на предмет повреждений, воспалений или инородных тел.

Исключите стресс. Создайте комфортную обстановку, уделяйте внимание питомцу, избегайте резких перемен.

Следите за питанием. Резкая смена корма может вызвать проблемы с пищеварением. Переходите на новую пищу постепенно.

Регулярно посещайте ветеринара. Профилактические осмотры раз в полгода помогут избежать серьезных проблем.

Когда срочно к ветеринару?

Если кошка облизывается непрерывно, явно испытывает дискомфорт, ведет себя беспокойно или агрессивно.

Если присутствуют симптомы отравления — вялость, понос, рвота, потеря аппетита.

Если вы заметили раны, покраснения, выпадение шерсти.

Здоровье кошки зависит от вашего внимания! Если питомец облизывается слишком часто — не игнорируйте этот сигнал.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

