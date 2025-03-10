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Облизывание у кошек: от привычки до патологии — где проходит граница

3:19
Зоосфера

Если ваша кошка слишком часто облизывается, это может быть не просто привычка, а сигнал тревоги. Иногда это невинный ритуал ухода за собой, но в ряде случаев — признак стресса, заболевания или серьезных проблем со здоровьем. Разбираемся, когда стоит беспокоиться.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Природные инстинкты или повод для тревоги?

Кошки — чистоплотные создания. Они облизываются, чтобы:

  • убрать остатки еды или воды после трапезы,
  • очистить шерсть от грязи и посторонних запахов,
  • охладить себя в жаркую погоду,
  • увлажнить нос, что помогает им лучше воспринимать запахи.

Однако, если питомец облизывается слишком часто, причмокивает или раздраженно чешет себя, это может быть признаком внутренних проблем.

Когда облизывание — тревожный сигнал?

Если поведение кошки изменилось, стоит обратить внимание на возможные причины:

  • Тошнота и расстройства ЖКТ. Частое облизывание может сопровождаться рвотой, ухудшением аппетита или поносом. Иногда это реакция на резкую смену корма.
  • Стресс и тревожность. Переезды, резкие перемены, появление новых питомцев или людей могут вызывать стресс, из-за чего кошка начинает облизываться как способ самоуспокоения.
  • Инородное тело в пасти. Если питомец активно облизывается, причмокивает и отказывается от еды, возможно, он подавился костью, ниткой или даже проглотил несъедобный предмет.
  • Отравление. Повышенное слюноотделение, облизывание губ и рта, беспокойное поведение могут сигнализировать об интоксикации.
  • Заболевания зубов и десен. Воспаленные десны, зубной камень и другие патологии ротовой полости часто сопровождаются гиперсаливацией и частым облизыванием.
  • Кожные заболевания. Если кошка не просто облизывается, но и чешет определенные участки тела, возможно, у нее аллергия, грибок или кожные паразиты.

Что делать?

  • Наблюдайте за питомцем. Если облизывание сопровождается другими симптомами (рвота, зуд, потеря аппетита, агрессивность), срочно обратитесь к ветеринару.
  • Проверьте пасть и кожу. Осмотрите кошку на предмет повреждений, воспалений или инородных тел.
  • Исключите стресс. Создайте комфортную обстановку, уделяйте внимание питомцу, избегайте резких перемен.
  • Следите за питанием. Резкая смена корма может вызвать проблемы с пищеварением. Переходите на новую пищу постепенно.
  • Регулярно посещайте ветеринара. Профилактические осмотры раз в полгода помогут избежать серьезных проблем.

Когда срочно к ветеринару?

  • Если кошка облизывается непрерывно, явно испытывает дискомфорт, ведет себя беспокойно или агрессивно.
  • Если присутствуют симптомы отравления — вялость, понос, рвота, потеря аппетита.
  • Если вы заметили раны, покраснения, выпадение шерсти.

Здоровье кошки зависит от вашего внимания! Если питомец облизывается слишком часто — не игнорируйте этот сигнал.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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