Облизывание у кошек: от привычки до патологии — где проходит граница

Если ваша кошка слишком часто облизывается, это может быть не просто привычка, а сигнал тревоги. Иногда это невинный ритуал ухода за собой, но в ряде случаев — признак стресса, заболевания или серьезных проблем со здоровьем. Разбираемся, когда стоит беспокоиться.
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот
Природные инстинкты или повод для тревоги?
Кошки — чистоплотные создания. Они облизываются, чтобы:
убрать остатки еды или воды после трапезы,
очистить шерсть от грязи и посторонних запахов,
охладить себя в жаркую погоду,
увлажнить нос, что помогает им лучше воспринимать запахи.
Однако, если питомец облизывается слишком часто, причмокивает или раздраженно чешет себя, это может быть признаком внутренних проблем.
Когда облизывание — тревожный сигнал?
Если поведение кошки изменилось, стоит обратить внимание на возможные причины:
Тошнота и расстройства ЖКТ. Частое облизывание может сопровождаться рвотой, ухудшением аппетита или поносом. Иногда это реакция на резкую смену корма.
Стресс и тревожность. Переезды, резкие перемены, появление новых питомцев или людей могут вызывать стресс, из-за чего кошка начинает облизываться как способ самоуспокоения.
Инородное тело в пасти. Если питомец активно облизывается, причмокивает и отказывается от еды, возможно, он подавился костью, ниткой или даже проглотил несъедобный предмет.
Отравление. Повышенное слюноотделение, облизывание губ и рта, беспокойное поведение могут сигнализировать об интоксикации.
Заболевания зубов и десен. Воспаленные десны, зубной камень и другие патологии ротовой полости часто сопровождаются гиперсаливацией и частым облизыванием.
Кожные заболевания. Если кошка не просто облизывается, но и чешет определенные участки тела, возможно, у нее аллергия, грибок или кожные паразиты.
Что делать?
Наблюдайте за питомцем. Если облизывание сопровождается другими симптомами (рвота, зуд, потеря аппетита, агрессивность), срочно обратитесь к ветеринару.
Проверьте пасть и кожу. Осмотрите кошку на предмет повреждений, воспалений или инородных тел.