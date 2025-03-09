Невинное почесывание или тревожный симптом? Как понять, что с собакой что-то не так

Если ваша собака чешется и теряет шерсть, это может быть не просто проявлением неприятного чувства, а сигналом о наличии более серьезных заболеваний. Понимание причин зуда поможет вам быстро разобраться с проблемой.
Зуд — это неприятное ощущение, которое приводит к желанию чесаться. В результате питомец может усиленно вылизывать, грызть или тереться об разные предметы.
Важно понять, что зуд может быть симптомом более серьезного заболевания, требующего профессионального лечения. Например, питомец может тереться об пол или другие предметы, расчесывая кожу до появления ран.
Паразиты — одна из самых распространенных причин. Блохи, вши, клещи, а также ушные клещи могут быть ответственны за сильный зуд.
Аллергии — аллергическая реакция на пыльцу, пыль или грибки вызывает зуд, особенно в возрасте от 1 до 3 лет.
Грибковое поражение кожи — микроспория, фавус или малассезиозный дерматит могут вызывать зуд и воспаление.
Стресс или неправильное питание также могут быть причиной зудящих ощущений у собаки.
Не пытайтесь сами ставить диагноз. Обратитесь к ветеринару, чтобы выявить точную причину зуда и подобрать правильное лечение. Врач проведет необходимые анализы и назначит препараты, которые помогут облегчить состояние собаки.
Если собака продолжает чесаться, и вы замечаете ухудшение состояния ее шерсти или кожи, не откладывайте визит к врачу. Раннее выявление и лечение помогут избежать осложнений.
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