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Невинное почесывание или тревожный симптом? Как понять, что с собакой что-то не так

2:19
Зоосфера

Если ваша собака чешется и теряет шерсть, это может быть не просто проявлением неприятного чувства, а сигналом о наличии более серьезных заболеваний. Понимание причин зуда поможет вам быстро разобраться с проблемой.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Причины появления зуда у собак

Зуд — это неприятное ощущение, которое приводит к желанию чесаться. В результате питомец может усиленно вылизывать, грызть или тереться об разные предметы.

Важно понять, что зуд может быть симптомом более серьезного заболевания, требующего профессионального лечения. Например, питомец может тереться об пол или другие предметы, расчесывая кожу до появления ран.

Что может вызвать зуд?

  1. Паразиты — одна из самых распространенных причин. Блохи, вши, клещи, а также ушные клещи могут быть ответственны за сильный зуд.

    • Блохи могут прыгать на собак, доставляя им дискомфорт.
    • Вши локализуются в местах, где шерсть запутана, например, на ушах.
    • Клещи часто нападают в теплое время года и могут кусать в шею, уши, паховые складки.

  2. Аллергии — аллергическая реакция на пыльцу, пыль или грибки вызывает зуд, особенно в возрасте от 1 до 3 лет.

  3. Грибковое поражение кожи — микроспория, фавус или малассезиозный дерматит могут вызывать зуд и воспаление.

  4. Стресс или неправильное питание также могут быть причиной зудящих ощущений у собаки.

Как помочь питомцу?

Не пытайтесь сами ставить диагноз. Обратитесь к ветеринару, чтобы выявить точную причину зуда и подобрать правильное лечение. Врач проведет необходимые анализы и назначит препараты, которые помогут облегчить состояние собаки.

Профилактика

  • Регулярно осматривайте шерсть питомца на наличие паразитов.
  • Используйте средства от паразитов.
  • Соблюдайте сбалансированное питание.

Когда обращаться к ветеринару?

Если собака продолжает чесаться, и вы замечаете ухудшение состояния ее шерсти или кожи, не откладывайте визит к врачу. Раннее выявление и лечение помогут избежать осложнений.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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