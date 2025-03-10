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Три причины, почему ваша кошка стала громко мяукать

2:29
Зоосфера

Если ваш питомец вдруг начал мяукать чаще и громче, это может быть сигналом, который не стоит игнорировать. Причины могут быть разными — от обычного голода до серьёзных проблем со здоровьем. Разбираемся, что стоит за этим поведением.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

1. Болезнь

Кошки умеют скрывать недомогание, но иногда болезненные ощущения могут проявляться в виде громкого мяуканья. Если питомец внезапно стал издавать больше звуков, стоит обратить внимание на другие тревожные признаки:

  • изменения аппетита (стал есть больше или меньше обычного);
  • снижение активности или, наоборот, беспокойное поведение;
  • проблемы с пищеварением (рвота, диарея);
  • изменения в привычках посещения туалета.

Любые резкие изменения в поведении кошки требуют консультации с ветеринаром.

2. Требование внимания

Если кошка скучает или чувствует себя одинокой, она может громко мяукать, привлекая ваше внимание. Особенно это проявляется, если вы долго отсутствовали дома.

Однако перед тем, как решить, что питомец просто требует общения, лучше исключить возможные проблемы со здоровьем. Если ветеринар не обнаружил патологий, попробуйте уделять кошке больше времени, играть с ней и оставлять игрушки, чтобы она не скучала.

3. Голод

Частая причина громкого мяуканья — пустая миска. Если кошка начинает активно требовать еду и успокаивается после кормления, скорее всего, дело в голоде.

Но если питомец постоянно просит еду, даже когда получает достаточное количество пищи, это повод для беспокойства. Повышенный аппетит может быть симптомом таких заболеваний, как диабет, гипертиреоз или проблемы с усвоением питательных веществ. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом.

Что делать, если кошка мяукает больше обычного?

  • Наблюдайте за её поведением и самочувствием.
  • Исключите медицинские причины, обратившись к ветеринару.
  • Уделяйте питомцу больше внимания, играйте с ним.
  • Следите за рационом и не поддавайтесь на манипуляции, если кошка просто просит лакомства.

Кошки не мяукают просто так — их голос может быть важным сигналом. Внимательно относитесь к своему питомцу, и тогда его мяуканье будет лишь милой привычкой, а не тревожным признаком.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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