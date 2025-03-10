Новый питомец в доме? Вот что давать щенку для правильного питания

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в доме появляется щенок, один из главных вопросов, с которым сталкиваются владельцы, — как правильно его кормить. Многие обращаются за советом к заводчикам или ветеринарам, но на самом деле принципы здорового рациона для питомца довольно просты. Главное — учитывать потребности растущего организма и подбирать продукты, которые принесут пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Творог — источник кальция

Щенки обожают творог, а главное — он полезен для них. Этот продукт содержит кальций, который необходим для формирования крепких костей и зубов. Добавляя творог в рацион, вы помогаете щенку расти здоровым и сильным.

Мясо — основа рациона

Собаки — хищники, поэтому мясо должно быть в их меню регулярно. Однако выбирать стоит диетические сорта, такие как курица, индейка, говядина. Свинина не подходит, так как слишком жирная и может вызвать проблемы с пищеварением.

Крупы для сбалансированного питания

Мясо само по себе не должно составлять весь рацион. Чтобы питание было сбалансированным, его стоит дополнять полезными кашами — гречневой, рисовой или овсяной. Они обеспечат питомца энергией и помогут улучшить пищеварение.

Овощи и фрукты — витамины для щенка

Некоторые овощи и фрукты могут стать отличной добавкой к питанию. Самыми безопасными и полезными для собак являются яблоки, морковь и свёкла. Они не только насыщают витаминами, но и помогают ухаживать за зубами, очищая их от налёта.

Составляя рацион щенка, важно соблюдать баланс: разнообразие продуктов, правильные пропорции и свежесть ингредиентов помогут вырастить здоровую, активную и счастливую собаку.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

