Как отучить собаку кусаться: три работающих способа

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для собаки покусывания — это естественная форма общения. В щенячьем возрасте они так взаимодействуют с сородичами, а во взрослом могут использовать укусы как способ проявления эмоций. Однако для хозяев и других домашних животных такое поведение не всегда приятно. К счастью, есть несколько простых методов, которые помогут справиться с этой привычкой.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Звуковые сигналы

Собаки не всегда понимают, что их укусы причиняют дискомфорт человеку или другому животному. Они просто не осознают своей силы. Чтобы дать питомцу понять, что он причиняет боль, подайте звуковой сигнал — вскрикните или скажите "Ай!" даже в том случае, если укус был несильным. Такой приём помогает собаке осознать границы допустимого поведения.

Остановка в движении

Некоторые породы обладают выраженным инстинктом контроля, поэтому могут покусывать ноги владельца, как бы направляя его движения. В таких случаях важно не убегать и не подыгрывать собаке, а наоборот — остановиться и зафиксироваться. Со временем питомец поймёт, что кусаться бесполезно.

Переключение внимания

Если собака кусается не из-за агрессии, а просто потому, что у неё чешутся зубы, ругать её не стоит. Лучше предложить альтернативу: игрушки, жевательные лакомства или специальные косточки. Это поможет удовлетворить её природную потребность без вреда для окружающих.

Главное в обучении — последовательность. Чем чётче вы обозначите границы поведения, тем быстрее питомец научится контролировать свои укусы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

