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Эти 3 поступка обидят собаку — не делайте так

2:00
Зоосфера

Собаки — наши преданные друзья, готовые защищать и оберегать нас в любой ситуации. Однако даже самые верные четвероногие компаньоны могут испытывать обиду, если хозяин допускает определённые ошибки. Какие поступки особенно раздражают собак? Разберёмся.

Собака скучает
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака скучает

Нерегулярное кормление и отсутствие воды

Ваш питомец не носит часы, но это не значит, что он не знает, когда пора есть. Собаки привыкают к расписанию и любят предсказуемость. Если хозяин постоянно задерживает кормление или забывает наполнять миску водой, животное может испытывать тревогу и стресс.

Чтобы избежать недовольства питомца:

  • Кормите собаку в одно и то же время каждый день.
  • Следите, чтобы у неё всегда был доступ к свежей воде.

Игнорирование питомца

Собаки — социальные существа, которым важно внимание и общение. Если вы всё время проводите в телефоне или за сериалами, а на собаку не находите даже нескольких минут, она может чувствовать себя брошенной.

Каждый день выделяйте время на прогулку, игры или просто общение с питомцем. Даже полчаса внимания могут значительно улучшить ваши отношения.

Навязывание общения с незнакомцами

Даже смелая собака может чувствовать себя уязвимой рядом с чужими людьми. Если вы позволяете незнакомцам подходить к питомцу и гладить его без предупреждения, это может вызвать у него стресс.

Обратите внимание на реакцию собаки: если она не идёт на контакт, не стоит настаивать. Уважайте её личные границы так же, как и границы людей.

Собаки — верные друзья, но и у них есть свои предпочтения. Заботьтесь о своём питомце, соблюдайте его распорядок, дарите внимание и не заставляйте его делать то, что ему не нравится. Тогда ваша собака будет счастливой и ответит вам безграничной любовью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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