Секретные приёмы собак: как они заставляют нас подчиняться

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — не только преданные друзья, но и настоящие мастера хитрости. Они умеют выглядеть милыми, беззащитными созданиями, которым нужны только обнимашки, ласка и вкусняшки. Но на самом деле они — виртуозные манипуляторы, перед которыми сложно устоять. Какие же уловки используют наши четвероногие друзья, чтобы добиться своего?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хозяйка кормит собаку

1. Взгляд, пробирающий до глубины души

Этот приём работает безотказно. Глубокие, печальные глаза, которые словно читают вашу душу. Они могут смотреть на вас молча, пока вы едите, или бросать полный тоски взгляд в сторону поводка. Они знают, что их настойчивость победит.

2. Драматический вздох

Если взгляд не сработал, в ход идёт тяжёлый, театральный вздох. Это не просто звук — это целый месседж: "Как я страдаю! Разве ты не видишь?" Будь то просьба о прогулке или требование внимания, эффект на хозяина гарантирован.

3. Волшебная лапа

Когда другие методы не помогают, собака использует лапу. Она может аккуратно постучать по вашей ноге, легонько подтолкнуть или положить лапу вам на руку. Это знак: "Хватит игнорировать, пришло время действовать!" И вы, конечно же, уступите.

4. Фальшивая срочность

Собаки могут заставить вас поверить, что срочно нужно выйти на улицу. Они будут ходить вокруг двери, скулить и смотреть умоляюще. Но, оказавшись на улице, они вдруг вспомнят, что хотели просто понюхать воздух и полюбоваться облаками. А вы? Ну, вы уже оделись и вышли.

5. "Я умираю с голоду!"

Даже если десять минут назад миска была пустой, собака сможет убедить вас, что её не кормили целую вечность. Она заглянет в пустую миску, печально вздохнёт и будет смотреть на вас, как будто впервые в жизни увидела еду.

6. Внезапная слабость

Хотите, чтобы собака пошла домой или взобралась в машину? Не тут-то было. Вдруг лапы перестают её слушаться, и она тяжело падает на пол. Но стоит сказать "вкусняшка" или "прогулка", как энергия чудесным образом возвращается.

7. Тактика вмешательства

Собаки умеют отвлекать нас от важных дел. Работаете за ноутбуком? Вот вам лапа на клавиатуре. Читаете книгу? Голова собаки неожиданно оказывается между страницами. Смотрите фильм? Значит, самое время залезть на колени.

8. Избирательный слух

Собаки слышат всё, кроме того, что им невыгодно. Скажите "гулять" — реакция мгновенная. А вот слова "ветеринар" или "купание"? Внезапно питомец становится абсолютно глухим.

9. Приём вины

Уходя из дома, вы чувствуете себя ужасно из-за прощального взгляда вашей собаки. Она опустит уши, будет грустно вилять хвостом или даже ляжет у двери, будто умоляя вас остаться. Конечно, вы будете торопиться вернуться домой пораньше.

Собаки — настоящие манипуляторы, но именно это делает их такими очаровательными. И хоть мы понимаем их хитрости, устоять перед ними невозможно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

