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Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек

4:40
Зоосфера » Собаки

Собака, которая издает хрюкающие звуки, может демонстрировать не просто милую привычку, а признак серьезных проблем со здоровьем. В большинстве случаев такие звуки связаны с особенностями дыхательных путей, но иногда указывают на патологии сердца, сосудов или даже опухоли. Разберемся, когда хрюканье неопасно, а когда следует срочно обратиться к ветеринару.

Собака спит с хозяином
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака спит с хозяином

Когда хрюканье — норма, а когда повод для тревоги

Некоторые породы, такие как мопсы, бульдоги и шарпеи, хрюкают с рождения. Их короткая морда, узкие носовые ходы и удлиненное мягкое нёбо создают препятствия для нормального дыхания. Однако если звуки усиливаются, сопровождаются одышкой, апатией или посинением слизистых, это уже сигнал бедствия.

Основные причины хрюкающих звуков у собак

1. Коллапс трахеи

Эта патология характерна для маленьких пород: йорков, шпицев, чихуахуа. Из-за сужения дыхательной трубки появляется хриплое дыхание, хрюканье и даже приступы удушья. В сложных случаях язык животного синеет, а дыхание становится затрудненным. Для диагностики используются рентген, трахеоскопия, КТ и УЗИ. Лечение варьируется от медикаментозной терапии до хирургического вмешательства.

2. Инородное тело

Если собака внезапно начала хрюкать и пытается что-то откашлять, возможно, в её дыхательных путях застрял кусочек еды, деталь игрушки или мелкая кость. В этом случае наблюдаются:

  • Затрудненное дыхание
  • Кашель
  • Посинение слизистых оболочек

При таких симптомах требуется немедленная помощь ветеринара.

3. Обратное чихание

Этот рефлекс часто наблюдается у чихуахуа и той-пуделей. Он сопровождается резкими шумными вдохами, напоминающими хрюканье. Приступы обычно проходят сами, но важно исключить более серьезные патологии.

4. Опухоли дыхательных путей

С возрастом у собак могут появляться новообразования в носоглотке или гортани. Они мешают нормальному дыханию, вызывая хрипение, кашель, снижение активности и аппетита. Для диагностики проводят рентген, эндоскопию и биопсию. Лечение зависит от характера опухоли:

Доброкачественные новообразования удаляются хирургически;
Злокачественные требуют комплексной терапии, включая химиотерапию и лучевое воздействие.

5. Воспаление гортани и трахеи

Фарингит и инфекционный трахеобронхит также могут вызывать хрюканье. При этом у животного наблюдаются:

  • Сухой кашель
  • Боль при глотании
  • Лихорадка

Чаще всего такие инфекции передаются в местах скопления собак. Лечение включает антибиотики, противовоспалительные препараты и поддерживающую терапию.

Особенности брахицефалов

Брахицефальные породы склонны к затрудненному дыханию, особенно в жару, при стрессе или физической нагрузке. Однако если хрюканье становится частым и сопровождается ухудшением общего состояния, это может указывать на брахицефалический синдром. В некоторых случаях требуется хирургическая коррекция дыхательных путей.

Что делать, если собака хрюкает

Самолечение может быть опасным. При появлении тревожных симптомов важно обратиться к ветеринару. Врач проведет комплексную диагностику, которая может включать:

  • Рентген
  • Эндоскопию
  • Трахеоскопию
  • Анализы крови

Лечение зависит от причины. Например, при коллапсе трахеи может понадобиться установка стента, а при инфекциях — курс антибиотиков.

Как предотвратить проблемы с дыханием у собаки

Чтобы снизить риск появления хрюканья, важно:

  • Регулярно водить питомца на осмотр;
  • Контролировать вес (ожирение ухудшает дыхание);
  • Следить за питанием (избегать мелких костей и опасных игрушек);
  • Не допускать перегрева и стрессов;
  • Ограничивать физические нагрузки у предрасположенных пород.

Хрюканье у собаки может быть как нормальной анатомической особенностью, так и тревожным симптомом. Если питомец начал издавать необычные звуки, важно наблюдать за его состоянием. При появлении одышки, слабости или других признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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