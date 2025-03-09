Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычная подкормка для герани: дайте ей жизнь с банановой кожурой
Не пил, но все равно попал под проверку? Инспекторы ГАИ ищут именно эти ошибки
Секрет бодрости на весь день: чем заменить привычный завтрак
Рыбные котлеты, которые тают во рту — добавьте этот ингредиент
Щепотка корицы в день: мощный источник железа, о котором вы не знали
Осторожно, All Inclusive! Эти страны обманывают ожидания туристов — раскрываем карты
Это прикольно: Стас Михайлов дал концерт в Шереметьево рассказал, почему любит петь в самых неожиданных местах
Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек
Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США

Заворот желудка у собак: ошибка, которую совершают тысячи владельцев

4:52
Зоосфера » Собаки

Заворот желудка — это состояние, которое развивается внезапно и угрожает жизни питомца. Многие владельцы собак даже не подозревают, насколько эта патология опасна, пока не сталкиваются с ней лично. А ведь счёт идёт буквально на минуты! В этом материале подробно разберём, что представляет собой заворот желудка, по каким причинам он возникает, как его распознать и, самое главное, как предотвратить.

Девушка с собакой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка с собакой

Что такое заворот желудка у собак

Заворот желудка — это острое патологическое состояние, при котором этот орган перекручивается вокруг своей оси, блокируя вход и выход. В результате происходит быстрое скопление газов и жидкости, растяжение стенок, нарушение кровообращения и давление на окружающие органы. Без срочной медицинской помощи животное может погибнуть в течение нескольких часов.

Почему возникает заворот желудка

Наиболее подвержены заболеванию крупные и гигантские породы с глубокой грудной клеткой: немецкие доги, сенбернары, доберманы, ирландские волкодавы. Однако в группе риска и другие собаки, если присутствуют следующие провоцирующие факторы:

  • Редкие, но обильные приёмы пищи — желудок растягивается, создавая условия для перекручивания.
  • Физическая активность сразу после еды — резкие движения могут спровоцировать заворот.
  • Проблемы с пищеварением — воспаления, слабая моторика и другие патологии повышают риск.
  • Стресс и аэрофагия — собака заглатывает воздух вместе с пищей, что увеличивает давление внутри желудка.

Контроль за питанием и режимом активности поможет существенно снизить вероятность заболевания.

Как распознать первые симптомы

Признаки заворота желудка развиваются стремительно, и от скорости реакции владельца зависит жизнь питомца. Ориентироваться стоит на следующие тревожные сигналы:

  • Собака ведёт себя беспокойно, мечется, пытается найти удобное положение.
  • Живот раздувается и становится твёрдым.
  • Дёсны сначала бледнеют, затем приобретают синюшный оттенок.
  • Появляются рвотные позывы без результата (может выделяться только пена или слюна).
  • Дыхание учащается, появляется одышка.
  • Сердцебиение становится слабым и быстрым.

Если замечен хотя бы один из этих симптомов — немедленно к ветеринару! Задержка может стоить жизни.

Что делать, если есть подозрение на заворот желудка

Действовать нужно быстро и грамотно:

  • Успокойте собаку — не создавайте дополнительного стресса.
  • Уложите её на правый бок — так дыхание станет чуть легче.
  • Зафиксируйте положение — не давайте собаке совершать резкие движения.
  • Срочно везите в ветеринарную клинику — не ждите, не давайте лекарства, не пытайтесь лечить самостоятельно.

Как диагностируют заворот

В клинике ветеринар сразу проведёт:

  • Осмотр и пальпацию — проверяет вздутие и болезненность.
  • Рентген — основной метод, позволяющий выявить перекручивание.
  • Анализы крови — оценивают состояние организма.

Быстрое подтверждение диагноза позволяет оперативно начать лечение.

Экстренное лечение: как спасают собак

При подтверждённом завороте желудка применяют такие меры:

  • Удаление газов — через прокол брюшной стенки или зонд.
  • Операция — разворот желудка, удаление некротизированных тканей, фиксация органа (гастропексия).
  • Инфузионная терапия — стабилизация состояния и поддержка организма после операции.
  • Оперативность — ключевой фактор выживания!

Восстановление после операции

После хирургического вмешательства собака остаётся в стационаре несколько дней. В этот период важно:

  • Соблюдать рекомендации по питанию и режиму.
  • Исключить активные нагрузки минимум на 2-3 недели.
  • Следить за состоянием питомца и регулярно посещать ветеринара.
  • Если операция проведена своевременно, прогноз благоприятный. В противном случае могут развиться осложнения, вплоть до летального исхода.

Профилактика: как защитить собаку от заворота желудка

  1. Кормите питомца небольшими порциями 2-3 раза в день.
  2. Исключите активные игры после еды.
  3. Устраняйте стрессовые факторы во время кормления.
  4. Используйте специальные миски, замедляющие процесс еды.
  5. Проходите профилактические осмотры у ветеринара.

Эти простые меры могут спасти жизнь вашему любимцу!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Домашние животные
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное Аудио 
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры

Как превратить картофельные очистки в мощное удобрение для сада, огорода и комнатных растений? Простые рецепты, которые помогут улучшить почву и урожай.

Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек
Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США
Главные правила освещения в вашем доме: где и какие лампы нужны
Техника лифтинг-макияжа, которая скрывает возрастные изменения за мгновение
Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело
Заворот желудка у собак: ошибка, которую совершают тысячи владельцев
Чем заканчивается чистка ушей палочками: врачи знают, но молчат
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Поезд-SPA: люксовый круиз по Карелии с остановками в самых живописных местах — билеты уже в продаже
Забудьте про диабет и стресс: ягоды годжи — секрет долголетия и спокойствия, о котором вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.