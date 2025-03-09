Заворот желудка у собак: ошибка, которую совершают тысячи владельцев

4:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Заворот желудка — это состояние, которое развивается внезапно и угрожает жизни питомца. Многие владельцы собак даже не подозревают, насколько эта патология опасна, пока не сталкиваются с ней лично. А ведь счёт идёт буквально на минуты! В этом материале подробно разберём, что представляет собой заворот желудка, по каким причинам он возникает, как его распознать и, самое главное, как предотвратить.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Что такое заворот желудка у собак

Заворот желудка — это острое патологическое состояние, при котором этот орган перекручивается вокруг своей оси, блокируя вход и выход. В результате происходит быстрое скопление газов и жидкости, растяжение стенок, нарушение кровообращения и давление на окружающие органы. Без срочной медицинской помощи животное может погибнуть в течение нескольких часов.

Почему возникает заворот желудка

Наиболее подвержены заболеванию крупные и гигантские породы с глубокой грудной клеткой: немецкие доги, сенбернары, доберманы, ирландские волкодавы. Однако в группе риска и другие собаки, если присутствуют следующие провоцирующие факторы:

Редкие, но обильные приёмы пищи — желудок растягивается, создавая условия для перекручивания.

— желудок растягивается, создавая условия для перекручивания. Физическая активность сразу после еды — резкие движения могут спровоцировать заворот.

— резкие движения могут спровоцировать заворот. Проблемы с пищеварением — воспаления, слабая моторика и другие патологии повышают риск.

— воспаления, слабая моторика и другие патологии повышают риск. Стресс и аэрофагия — собака заглатывает воздух вместе с пищей, что увеличивает давление внутри желудка.

Контроль за питанием и режимом активности поможет существенно снизить вероятность заболевания.

Как распознать первые симптомы

Признаки заворота желудка развиваются стремительно, и от скорости реакции владельца зависит жизнь питомца. Ориентироваться стоит на следующие тревожные сигналы:

Собака ведёт себя беспокойно, мечется, пытается найти удобное положение.

Живот раздувается и становится твёрдым.

Дёсны сначала бледнеют, затем приобретают синюшный оттенок.

Появляются рвотные позывы без результата (может выделяться только пена или слюна).

Дыхание учащается, появляется одышка.

Сердцебиение становится слабым и быстрым.

Если замечен хотя бы один из этих симптомов — немедленно к ветеринару! Задержка может стоить жизни.

Что делать, если есть подозрение на заворот желудка

Действовать нужно быстро и грамотно:

Успокойте собаку — не создавайте дополнительного стресса.

— не создавайте дополнительного стресса. Уложите её на правый бок — так дыхание станет чуть легче.

— так дыхание станет чуть легче. Зафиксируйте положение — не давайте собаке совершать резкие движения.

— не давайте собаке совершать резкие движения. Срочно везите в ветеринарную клинику — не ждите, не давайте лекарства, не пытайтесь лечить самостоятельно.

Как диагностируют заворот

В клинике ветеринар сразу проведёт:

Осмотр и пальпацию — проверяет вздутие и болезненность.

Рентген — основной метод, позволяющий выявить перекручивание.

Анализы крови — оценивают состояние организма.

Быстрое подтверждение диагноза позволяет оперативно начать лечение.

Экстренное лечение: как спасают собак

При подтверждённом завороте желудка применяют такие меры:

Удаление газов — через прокол брюшной стенки или зонд.

— через прокол брюшной стенки или зонд. Операция — разворот желудка, удаление некротизированных тканей, фиксация органа (гастропексия).

— разворот желудка, удаление некротизированных тканей, фиксация органа (гастропексия). Инфузионная терапия — стабилизация состояния и поддержка организма после операции.

— стабилизация состояния и поддержка организма после операции. Оперативность — ключевой фактор выживания!

Восстановление после операции

После хирургического вмешательства собака остаётся в стационаре несколько дней. В этот период важно:

Соблюдать рекомендации по питанию и режиму.

Исключить активные нагрузки минимум на 2-3 недели.

Следить за состоянием питомца и регулярно посещать ветеринара.

Если операция проведена своевременно, прогноз благоприятный. В противном случае могут развиться осложнения, вплоть до летального исхода.

Профилактика: как защитить собаку от заворота желудка

Кормите питомца небольшими порциями 2-3 раза в день. Исключите активные игры после еды. Устраняйте стрессовые факторы во время кормления. Используйте специальные миски, замедляющие процесс еды. Проходите профилактические осмотры у ветеринара.

Эти простые меры могут спасти жизнь вашему любимцу!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

