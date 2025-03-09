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Сколько часов собака может терпеть без выгула? Ответ вас удивит

1:08
Зоосфера

Хозяин проспал будильник, спешит на работу и решает отложить прогулку с собакой до вечера. Кажется, что одна прогулка в день — не проблема, но на самом деле это может привести к неприятным последствиям.

Собака
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Сколько времени собака может терпеть без выгула?

Максимальный промежуток между прогулками не должен превышать 12 часов. Если питомец остаётся без выгула дольше, это чревато:

  • Физическим дискомфортом и стрессом.
  • Проблемами с мочевыделительной системой.
  • Неприятным "сюрпризом" на ковре после работы.

Как быть, если нет времени на прогулку?

  • Проспали? Всё равно выделите хотя бы 5-10 минут, чтобы собака сделала свои дела.
  • Длительные задержки на работе (1-2 часа) — не страшно, если это случается редко.
  • Опоздание на 4 часа и более — стресс для питомца, особенно если он привык к чёткому графику.

Пропуск утренней прогулки может привести не только к беспорядку дома, но и к проблемам со здоровьем питомца. Лучше немного опоздать, чем оставить собаку терпеть весь день.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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