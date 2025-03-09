Сколько часов собака может терпеть без выгула? Ответ вас удивит

Хозяин проспал будильник, спешит на работу и решает отложить прогулку с собакой до вечера. Кажется, что одна прогулка в день — не проблема, но на самом деле это может привести к неприятным последствиям.
Максимальный промежуток между прогулками не должен превышать 12 часов. Если питомец остаётся без выгула дольше, это чревато:
Пропуск утренней прогулки может привести не только к беспорядку дома, но и к проблемам со здоровьем питомца. Лучше немного опоздать, чем оставить собаку терпеть весь день.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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