Как перестать быть жертвой ночного террора вашей кошки
Просыпаетесь в 3 часа ночи от грохота? Ваза разбита, шторы сорваны, а кошка невинно умывается на подоконнике? Это не просто случайность — чаще всего это месть за нарушение кошачьих правил.
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Мяукающий котенок
Основные причины кошачьего бунта
- Личное пространство под угрозой. Если часто трогать кошку за живот, она сначала терпит, но потом вымещает раздражение, рвя обои и сбрасывая вещи.
- Неправильный уход за лотком. Ароматизированный наполнитель, хлорка или внезапная смена места лотка вызывают у кошки стресс. В результате появляются лужицы в ботинках или на кровати.
- Скука. Кошки — хищники, которым нужно движение. Если питомец не получает достаточно активности днём, он будет носиться по квартире ночью, сметая всё на своём пути.
Как избежать ночного хаоса?
- Мойте лоток без агрессивной химии. Достаточно обычного мыла, а при замене наполнителя оставляйте немного старого — это сохранит "знакомый" запах.
- Обеспечьте активные игры перед сном. Используйте удочку-дразнилку и уделяйте 15 минут вечером на "охоту". Уставшая кошка спокойно проспит всю ночь.
- Не кормите сразу после пробуждения. Если питомец разбудил вас — не поощряйте это едой. Иначе он поймёт, что ночные концерты работают.
- Используйте хитрости против плохого поведения:
- Когтеточку ставьте рядом с разодранным диваном, а само место обрызгайте цитрусовым спреем (кошки ненавидят этот запах).
- Чтобы отучить прыгать на стол, разложите фольгу — её шуршание отпугнёт питомца.
Кошки не связывают наказания со своими действиями, поэтому крики и злость только усиливают их страх. Гораздо эффективнее переключить их внимание и создать комфортные условия.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру