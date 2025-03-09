Как перестать быть жертвой ночного террора вашей кошки

Просыпаетесь в 3 часа ночи от грохота? Ваза разбита, шторы сорваны, а кошка невинно умывается на подоконнике? Это не просто случайность — чаще всего это месть за нарушение кошачьих правил.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Основные причины кошачьего бунта

Личное пространство под угрозой . Если часто трогать кошку за живот, она сначала терпит, но потом вымещает раздражение, рвя обои и сбрасывая вещи.

. Если часто трогать кошку за живот, она сначала терпит, но потом вымещает раздражение, рвя обои и сбрасывая вещи. Неправильный уход за лотком. Ароматизированный наполнитель, хлорка или внезапная смена места лотка вызывают у кошки стресс. В результате появляются лужицы в ботинках или на кровати.

Ароматизированный наполнитель, хлорка или внезапная смена места лотка вызывают у кошки стресс. В результате появляются лужицы в ботинках или на кровати. Скука. Кошки — хищники, которым нужно движение. Если питомец не получает достаточно активности днём, он будет носиться по квартире ночью, сметая всё на своём пути.

Как избежать ночного хаоса?

Мойте лоток без агрессивной химии. Достаточно обычного мыла, а при замене наполнителя оставляйте немного старого — это сохранит "знакомый" запах. Обеспечьте активные игры перед сном. Используйте удочку-дразнилку и уделяйте 15 минут вечером на "охоту". Уставшая кошка спокойно проспит всю ночь. Не кормите сразу после пробуждения. Если питомец разбудил вас — не поощряйте это едой. Иначе он поймёт, что ночные концерты работают. Используйте хитрости против плохого поведения: Когтеточку ставьте рядом с разодранным диваном, а само место обрызгайте цитрусовым спреем (кошки ненавидят этот запах).

Чтобы отучить прыгать на стол, разложите фольгу — её шуршание отпугнёт питомца.

Кошки не связывают наказания со своими действиями, поэтому крики и злость только усиливают их страх. Гораздо эффективнее переключить их внимание и создать комфортные условия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

