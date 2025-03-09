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Прививки для домашних кошек и собак: зачем они нужны, если животное не выходит из дома

1:30
Зоосфера

Многие владельцы уверены: если питомец не выходит на улицу, прививки ему не нужны. Однако вирусы не спрашивают разрешения — они цепляются к обуви, одежде, проникают с воздухом. И именно так опасные болезни попадают в дом.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Смертельные риски для кошек и собак

  • Панлейкопения у кошек (чумка) убивает 90% непривитых животных. Вирус действует быстро, а симптомы похожи на отравление. Пока хозяин поит питомца активированным углем, болезнь разрушает организм.
  • Лептоспироз у собак передаётся через заражённую воду и еду. Поражает печень и почки, передаётся человеку. Лечение длительное, выживаемость — 50/50.
  • Кальцивироз мутирует, и даже старая вакцина даёт иммунитет к новым штаммам.

Опасные мифы

  • "Прививки вызывают аутизм" — ложь, придуманная противниками вакцинации. У животных нет аутизма, зато есть реальные случаи, когда из-за отказа от прививок погибали целые помёты.
  • "Моя кошка прожила 20 лет без вакцин" — это удача, а не правило.

Почему прививки необходимы?

Современный мир перенасыщен угрозами, и единственная защита — вакцинация. Она стоит копейки по сравнению с дорогим лечением и потерей питомца.

Не стоит играть в русскую рулетку с жизнью того, кто доверяет вам безоговорочно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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