Прививки для домашних кошек и собак: зачем они нужны, если животное не выходит из дома

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы уверены: если питомец не выходит на улицу, прививки ему не нужны. Однако вирусы не спрашивают разрешения — они цепляются к обуви, одежде, проникают с воздухом. И именно так опасные болезни попадают в дом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Смертельные риски для кошек и собак

Панлейкопения у кошек (чумка) убивает 90% непривитых животных. Вирус действует быстро, а симптомы похожи на отравление. Пока хозяин поит питомца активированным углем, болезнь разрушает организм.

Лептоспироз у собак передаётся через заражённую воду и еду. Поражает печень и почки, передаётся человеку. Лечение длительное, выживаемость — 50/50.

Кальцивироз мутирует, и даже старая вакцина даёт иммунитет к новым штаммам.

Опасные мифы

"Прививки вызывают аутизм" — ложь, придуманная противниками вакцинации. У животных нет аутизма, зато есть реальные случаи, когда из-за отказа от прививок погибали целые помёты.

"Моя кошка прожила 20 лет без вакцин" — это удача, а не правило.

Почему прививки необходимы?

Современный мир перенасыщен угрозами, и единственная защита — вакцинация. Она стоит копейки по сравнению с дорогим лечением и потерей питомца.

Не стоит играть в русскую рулетку с жизнью того, кто доверяет вам безоговорочно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

