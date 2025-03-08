Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди

Обычно ласковый и дружелюбный пёс вдруг начинает рычать, когда в дом приходят гости? Многие считают это проявлением "плохого настроения", но на самом деле это важный сигнал.
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр
Почему собака рычит?
Чаще всего причина кроется в страхе или желании контролировать ситуацию. Возможные объяснения:
Недостаточная социализация — незнакомые люди кажутся собаке угрозой.
Охрана территории — питомец считает себя "вожаком" и защищает дом от "чужаков".
Стресс и тревожность — страх перед новыми людьми, звуками и запахами.
Что делать?
Никогда не наказывать за рычание. Это предупреждающий сигнал: "Мне страшно!" Если подавить его криком или наказанием, в следующий раз собака может сразу перейти к укусу.
Связать появление гостей с позитивными эмоциями. Попросить друзей бросать лакомства на пол, не глядя на собаку и не пытаясь её гладить. Со временем питомец поймёт: чужие = угощение, и уровень агрессии снизится.
Оценить язык тела. Если пёс рычит, но поджимает хвост и прижимает уши, причина может быть не только в страхе, но и в неуверенности из-за внешнего вида. Иногда достаточно посетить грумера, чтобы собака снова чувствовала себя комфортно.
Социализация и правильное отношение помогут питомцу перестать воспринимать гостей как угрозу, а вам — избежать неприятных ситуаций.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.