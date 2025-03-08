Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычно ласковый и дружелюбный пёс вдруг начинает рычать, когда в дом приходят гости? Многие считают это проявлением "плохого настроения", но на самом деле это важный сигнал.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

Почему собака рычит?

Чаще всего причина кроется в страхе или желании контролировать ситуацию. Возможные объяснения:

Недостаточная социализация — незнакомые люди кажутся собаке угрозой.

— незнакомые люди кажутся собаке угрозой. Охрана территории — питомец считает себя "вожаком" и защищает дом от "чужаков".

— питомец считает себя "вожаком" и защищает дом от "чужаков". Стресс и тревожность — страх перед новыми людьми, звуками и запахами.

Что делать?

Никогда не наказывать за рычание. Это предупреждающий сигнал: "Мне страшно!" Если подавить его криком или наказанием, в следующий раз собака может сразу перейти к укусу. Связать появление гостей с позитивными эмоциями. Попросить друзей бросать лакомства на пол, не глядя на собаку и не пытаясь её гладить. Со временем питомец поймёт: чужие = угощение, и уровень агрессии снизится. Оценить язык тела. Если пёс рычит, но поджимает хвост и прижимает уши, причина может быть не только в страхе, но и в неуверенности из-за внешнего вида. Иногда достаточно посетить грумера, чтобы собака снова чувствовала себя комфортно.

Социализация и правильное отношение помогут питомцу перестать воспринимать гостей как угрозу, а вам — избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

