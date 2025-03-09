Можно ли оспорить штраф за выгул собаки? Юристы раскрыли нюанс

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулки с питомцем в местах, где установлен запрет, кажутся безобидными. Однако, как показывают исследования, это может привести не только к штрафу, но и к более серьёзным последствиям.

Фото: flickr.com by PeCeT_full, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шпиц

Неочевидные риски прогулок

По данным Pet Safety Today, 78% владельцев собак игнорируют предупреждающие таблички, не подозревая о возможных угрозах. Несмотря на внешнюю чистоту газонов и парков, они часто обрабатываются химическими веществами, которые способны вызывать у животных аллергии, ожоги лап и отравления.

Примером может служить случай в Москве, где лабрадор получил химический ожог лап после контакта с водой у фонтана, вблизи которого запрещён выгул собак. Ветеринарные клиники фиксируют, что каждый третий случай отравления связан с прогулками в неподходящих местах.

Что скрывают общественные зоны?

Даже на разрешённых территориях могут находиться скрытые опасности:

Разбросанные отравленные приманки,

Острые предметы (стекло, металлические обрезки),

Неизвестные вещества, попавшие в почву.

Некоторые люди сознательно оставляют опасные объекты, чтобы нанести вред бездомным животным или нерадивым владельцам питомцев.

Как избежать штрафа за выгул в неположенном месте

Юристы отмечают, что отсутствие номера муниципального постановления на запрещающей табличке может служить основанием для оспаривания штрафа. В случае сомнений можно обратиться в местные органы самоуправления для уточнения правил.

Тем не менее, лучший вариант — добиваться создания специальных зон для выгула. Например, жители Екатеринбурга организовали сбор подписей и убедили городские власти создать безопасное пространство для питомцев.

Как обезопасить собаку во время прогулки

Избегать территорий, вызывающих подозрения.

Проверять лапы после каждой прогулки.

Исключить контакт с лужами, газонами и неизвестными предметами.

Мыть лапы после улицы, особенно если питомец их облизывает.

Выбор места для прогулки напрямую влияет на здоровье и безопасность питомца, а соблюдение правил поможет избежать неприятных последствий.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

