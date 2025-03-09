Ваш кот снова забрался на ноутбук? Он пытается вас приручить

Ваш пушистый диктатор снова захватил клавиатуру в самый ответственный момент? Пока вы пытаетесь работать, он гордо восседает на ноутбуке, закрывая экран и нажимая случайные клавиши. Почему кошки делают это?
Принято считать, что коты выбирают ноутбук из-за тепла. Но разве батарея или солнечный подоконник не уютнее? На самом деле кошек привлекает ваш запах.
Клавиатура хранит следы вашего прикосновения, и для кошки это сигнал: "Здесь был мой человек!" Желая укрепить свою территорию, питомец перекрывает ваш запах своим — так же, как трётся о мебель и ноги.
Кошки знают: стоит запрыгнуть на ноутбук — и они тут же получат внимание. Даже если это раздражённое "Ну хватит уже!", для питомца это полноценный диалог. Зоопсихологи утверждают, что коты быстро учатся использовать такие уловки, чтобы получить ласку или поиграть.
Стучащие клавиши, мелькающий курсор — всё это пробуждает охотничьи инстинкты. Некоторые кошки даже ловят "движущиеся" буквы на экране, воспринимая их как добычу. А вибрации работающего ноутбука напоминают мурчание или сердцебиение, создавая ощущение уюта и безопасности.
А если кот всё же продолжает протестовать? Возможно, он просто напоминает: "Эй, ты давно не чесал мне за ухом!"
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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