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Ваш кот снова забрался на ноутбук? Он пытается вас приручить

2:09
Зоосфера

Ваш пушистый диктатор снова захватил клавиатуру в самый ответственный момент? Пока вы пытаетесь работать, он гордо восседает на ноутбуке, закрывая экран и нажимая случайные клавиши. Почему кошки делают это?

Кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Миф о тепле — забудьте, дело в другом

Принято считать, что коты выбирают ноутбук из-за тепла. Но разве батарея или солнечный подоконник не уютнее? На самом деле кошек привлекает ваш запах.

Клавиатура хранит следы вашего прикосновения, и для кошки это сигнал: "Здесь был мой человек!" Желая укрепить свою территорию, питомец перекрывает ваш запах своим — так же, как трётся о мебель и ноги.

Манипуляция вниманием — секретный план кота

Кошки знают: стоит запрыгнуть на ноутбук — и они тут же получат внимание. Даже если это раздражённое "Ну хватит уже!", для питомца это полноценный диалог. Зоопсихологи утверждают, что коты быстро учатся использовать такие уловки, чтобы получить ласку или поиграть.

Мини-охота за буквами

Стучащие клавиши, мелькающий курсор — всё это пробуждает охотничьи инстинкты. Некоторые кошки даже ловят "движущиеся" буквы на экране, воспринимая их как добычу. А вибрации работающего ноутбука напоминают мурчание или сердцебиение, создавая ощущение уюта и безопасности.

Как отучить кота от ноутбука?

  • Создайте конкуренцию. Поставьте рядом уютную коробку или лежанку с вашей старой футболкой. Если кот предпочёл её - дайте лакомство.
  • Сделайте клавиатуру непривлекательной. Попробуйте накрыть её фольгой или двусторонним скотчем — кошки терпеть не могут такие текстуры.
  • Закрывайте ноутбук, когда не используете. Если он выключен, он перестаёт быть интересным.
  • Отвлеките кота игрой. Пять минут активности — и питомец забудет о вашей клавиатуре.

А если кот всё же продолжает протестовать? Возможно, он просто напоминает: "Эй, ты давно не чесал мне за ухом!"

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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