Терьеры, лабрадоры и таксы – главные воры в собачьем мире

Ваша собака прячет вещи: невероятные причины, о которых вы не догадывались
Вы ищете ключи, а находите их под диваном вместе с носками и пультом? Виновник — ваш пёс, который украдкой прячет ваши вещи. Но это не просто баловство - за таким поведением скрываются глубокие инстинкты.
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Собака спит с хозяином
Почему собаки воруют вещи:
Древний инстинкт волков - предки собак прятали добычу, чтобы вернуться к ней позже.
Привязанность к хозяину - вещи пахнут вами, а значит, приносят чувство безопасности.
Снижениетревожности - особенно, если питомец скучает, пока вас нет дома.
Игра - поиск спрятанного предмета превращается в развлечение.
Какие породы склонны к собирательству:
Терьеры и таксы - выводились для поиска добычи, поэтому любят "охотиться" на носки.
Ретриверы - запрограммированы приносить предметы и могут "коллекционировать" их.
Шпицы и чихуахуа - миниатюрные собаки, но с огромной страстью к тайникам.
Что делать, если собака прячет ваши вещи:
Дайте достаточно игрушек - особенно тех, где нужно "добывать" лакомства.
Обучите команде "принеси", чтобы превращать поиски в игру.
Не ругайте собаку задним числом — она не поймёт, за что именно вы сердитесь.
Если пёс сильно нервничает, попробуйте оставить ему вашу старую футболку с запахом.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.