Терьеры, лабрадоры и таксы – главные воры в собачьем мире

Ваша собака прячет вещи: невероятные причины, о которых вы не догадывались

Вы ищете ключи, а находите их под диваном вместе с носками и пультом? Виновник — ваш пёс, который украдкой прячет ваши вещи. Но это не просто баловство - за таким поведением скрываются глубокие инстинкты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака спит с хозяином

Почему собаки воруют вещи:

Древний инстинкт волков - предки собак прятали добычу, чтобы вернуться к ней позже.

- предки собак прятали добычу, чтобы вернуться к ней позже. Привязанность к хозяину - вещи пахнут вами, а значит, приносят чувство безопасности.

- вещи пахнут вами, а значит, приносят чувство безопасности. Снижение тревожности - особенно, если питомец скучает, пока вас нет дома.

- особенно, если питомец скучает, пока вас нет дома. Игра - поиск спрятанного предмета превращается в развлечение.

Какие породы склонны к собирательству:

Терьеры и таксы - выводились для поиска добычи, поэтому любят "охотиться" на носки.

- выводились для поиска добычи, поэтому любят "охотиться" на носки. Ретриверы - запрограммированы приносить предметы и могут "коллекционировать" их.

- запрограммированы приносить предметы и могут "коллекционировать" их. Шпицы и чихуахуа - миниатюрные собаки, но с огромной страстью к тайникам.

Что делать, если собака прячет ваши вещи:

Дайте достаточно игрушек - особенно тех, где нужно "добывать" лакомства.

- особенно тех, где нужно "добывать" лакомства. Обучите команде "принеси" , чтобы превращать поиски в игру.

, чтобы превращать поиски в игру. Не ругайте собаку задним числом — она не поймёт, за что именно вы сердитесь.

задним числом — она не поймёт, за что именно вы сердитесь. Если пёс сильно нервничает, попробуйте оставить ему вашу старую футболку с запахом.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



