Терьеры, лабрадоры и таксы – главные воры в собачьем мире

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Зоосфера

Ваша собака прячет вещи: невероятные причины, о которых вы не догадывались

Вы ищете ключи, а находите их под диваном вместе с носками и пультом? Виновник — ваш пёс, который украдкой прячет ваши вещи. Но это не просто баловство - за таким поведением скрываются глубокие инстинкты.

Собака спит с хозяином
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака спит с хозяином

Почему собаки воруют вещи:

  • Древний инстинкт волков - предки собак прятали добычу, чтобы вернуться к ней позже.

  • Привязанность к хозяину - вещи пахнут вами, а значит, приносят чувство безопасности.

  • Снижение тревожности - особенно, если питомец скучает, пока вас нет дома.

  • Игра - поиск спрятанного предмета превращается в развлечение.

Какие породы склонны к собирательству:

  • Терьеры и таксы - выводились для поиска добычи, поэтому любят "охотиться" на носки.

  • Ретриверы - запрограммированы приносить предметы и могут "коллекционировать" их.

  • Шпицы и чихуахуа - миниатюрные собаки, но с огромной страстью к тайникам.

Что делать, если собака прячет ваши вещи:

  • Дайте достаточно игрушек - особенно тех, где нужно "добывать" лакомства.

  • Обучите команде "принеси", чтобы превращать поиски в игру.

  • Не ругайте собаку задним числом — она не поймёт, за что именно вы сердитесь.

  • Если пёс сильно нервничает, попробуйте оставить ему вашу старую футболку с запахом.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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