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Тайные способности кошек: как они "сканируют" болезни

1:10
Зоосфера

Может ли ваш кот предчувствовать вашу болезнь: тайны, о которых молчат ветеринары

Вы замечали, как ваш питомец начинает странно себя вести, когда вам нездоровится? Кошки и собаки могут "сканировать" человека, улавливая запах болезни, изменения дыхания и сердечного ритма.

Черный котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный котенок

Как питомцы чувствуют болезнь:

  • Обоняние в тысячи раз острее человеческого — собаки распознают онкологию и диабет по изменению запаха.

  • Реакция на гормоны - кошки чутко чувствуют изменения во время беременности.

  • Интуитивная привязанность - многие питомцы не отходят от серьёзно больных хозяев.

Когда стоит насторожиться:

  • Кот навязчиво ложится на одно и то же место на вашем теле.

  • Питомец слишком пристально нюхает или вылизывает ваши руки.

  • Внезапно избегает контакта, хотя раньше был ласковым.

Что делать:

  • Прислушивайтесь к поведению животного - если оно резко изменилось, проверьте здоровье.

  • Не паниковать, но наблюдать за собой.

  • Цените своих хвостатых "диагностов" - иногда они замечают то, что не видят врачи!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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