Тайные способности кошек: как они "сканируют" болезни
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Может ли ваш кот предчувствовать вашу болезнь: тайны, о которых молчат ветеринары
Вы замечали, как ваш питомец начинает странно себя вести, когда вам нездоровится? Кошки и собаки могут "сканировать" человека, улавливая запах болезни, изменения дыхания и сердечного ритма.
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Черный котенок
Как питомцы чувствуют болезнь:
- Обоняние в тысячи раз острее человеческого — собаки распознают онкологию и диабет по изменению запаха.
- Реакция на гормоны - кошки чутко чувствуют изменения во время беременности.
- Интуитивная привязанность - многие питомцы не отходят от серьёзно больных хозяев.
Когда стоит насторожиться:
- Кот навязчиво ложится на одно и то же место на вашем теле.
- Питомец слишком пристально нюхает или вылизывает ваши руки.
- Внезапно избегает контакта, хотя раньше был ласковым.
Что делать:
- Прислушивайтесь к поведению животного - если оно резко изменилось, проверьте здоровье.
- Не паниковать, но наблюдать за собой.
- Цените своих хвостатых "диагностов" - иногда они замечают то, что не видят врачи!
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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