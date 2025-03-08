Тайные способности кошек: как они "сканируют" болезни

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли ваш кот предчувствовать вашу болезнь: тайны, о которых молчат ветеринары

Вы замечали, как ваш питомец начинает странно себя вести, когда вам нездоровится? Кошки и собаки могут "сканировать" человека, улавливая запах болезни, изменения дыхания и сердечного ритма.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный котенок

Как питомцы чувствуют болезнь:

Обоняние в тысячи раз острее человеческого — собаки распознают онкологию и диабет по изменению запаха.

— собаки распознают онкологию и диабет по изменению запаха. Реакция на гормоны - кошки чутко чувствуют изменения во время беременности.

- кошки чутко чувствуют изменения во время беременности. Интуитивная привязанность - многие питомцы не отходят от серьёзно больных хозяев.

Когда стоит насторожиться:

Кот навязчиво ложится на одно и то же место на вашем теле.

Питомец слишком пристально нюхает или вылизывает ваши руки.

Внезапно избегает контакта, хотя раньше был ласковым.

Что делать:

Прислушивайтесь к поведению животного - если оно резко изменилось, проверьте здоровье.

- если оно резко изменилось, проверьте здоровье. Не паниковать , но наблюдать за собой.

, но наблюдать за собой. Цените своих хвостатых "диагностов" - иногда они замечают то, что не видят врачи!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



