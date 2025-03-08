Если ваш пёс ест землю – проверьте это немедленно

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему ваша собака ест землю и что с этим делать

Вы заметили, что ваш питомец грызёт землю, словно это лакомство? Не игнорируйте этот сигнал! Поведение может говорить о стрессе, нехватке минералов или даже глистах.

Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака порода Американский булли

Основные причины:

Стресс – собака "заедает" тревогу, как человек чипсы.

– собака "заедает" тревогу, как человек чипсы. Дефицит минералов – глина богата железом и магнием, которые могут отсутствовать в корме.

– глина богата железом и магнием, которые могут отсутствовать в корме. Глисты – животное инстинктивно чистит кишечник, поедая грунт.

Что делать:

Добавьте овощи с клетчаткой (тыква, морковь) или специальные витамины .

или специальные . Сдайте анализы на паразитов , если привычка не исчезает.

, если привычка не исчезает. Не ругайте пса – он не поймёт наказания, но начнёт есть землю тайком.

– он не поймёт наказания, но начнёт есть землю тайком. Предложите альтернативу – морковь или яблоко, которые безопасно грызть.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



