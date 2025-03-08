Если ваш пёс ест землю – проверьте это немедленно
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Почему ваша собака ест землю и что с этим делать
Вы заметили, что ваш питомец грызёт землю, словно это лакомство? Не игнорируйте этот сигнал! Поведение может говорить о стрессе, нехватке минералов или даже глистах.
Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака порода Американский булли
Основные причины:
- Стресс – собака "заедает" тревогу, как человек чипсы.
- Дефицит минералов – глина богата железом и магнием, которые могут отсутствовать в корме.
- Глисты – животное инстинктивно чистит кишечник, поедая грунт.
Что делать:
- Добавьте овощи с клетчаткой (тыква, морковь) или специальные витамины.
- Сдайте анализы на паразитов, если привычка не исчезает.
- Не ругайте пса – он не поймёт наказания, но начнёт есть землю тайком.
- Предложите альтернативу – морковь или яблоко, которые безопасно грызть.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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