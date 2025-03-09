Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам

Если кошка громко мяукает, хозяева чаще всего списывают это на избалованность или требовательный характер питомца. На самом же деле чрезмерная вокализация может указывать на серьёзные проблемы — как физические, так и эмоциональные. Как понять, когда кошка просто хочет "поговорить", а когда срочно нужно обратиться к ветеринару?
Некоторые породы, например, сиамские или ориентальные, любят поговорить и постоянно привлекают внимание громкими звуками. Если кошка всегда была "болтушкой", значит это её способ общения, и волноваться не стоит.
Но если ваш обычно молчаливый питомец резко начал настойчиво мяукать или, наоборот, разговорчивая кошка замолчала, это сигнал, что что-то пошло не так. Возможные причины:
Отдельный случай — жалобный "ночной вой", характерный для пожилых кошек с нарушениями когнитивных функций.
Кошки знают, что у вас есть доступ к вкусной пище, и мяуканьем пытаются её получить. Однако баловать питомца стоит осторожно:
Некоторые кошки настойчиво требуют внимания, царапая руки или трясь о ноги. Это типично для питомцев, которые много времени проводят в одиночестве:
Пика (или пикацизм) — стремление кошек есть резинки, нитки, пластик и другие несъедобные предметы. Это опасное поведение обычно вызвано стрессом или преждевременным отлучением от матери.
Как помочь кошке при пикацизме:
Если кошка игнорирует когтеточки и продолжает царапать мебель, это может быть ещё одной формой привлечения внимания или реакции на стресс. Предложите кошке когтеточки разных форм и материалов, чтобы найти подходящий ей вариант.
В таких ситуациях кошки начинают активно привлекать внимание владельцев, иногда даже вредными способами.
Знание привычек и своевременная реакция на сигналы помогут избежать серьёзных проблем и сохранят здоровье вашего питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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