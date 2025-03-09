Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам

3:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка громко мяукает, хозяева чаще всего списывают это на избалованность или требовательный характер питомца. На самом же деле чрезмерная вокализация может указывать на серьёзные проблемы — как физические, так и эмоциональные. Как понять, когда кошка просто хочет "поговорить", а когда срочно нужно обратиться к ветеринару?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Мяуканье и разговорчивость: где норма?

Некоторые породы, например, сиамские или ориентальные, любят поговорить и постоянно привлекают внимание громкими звуками. Если кошка всегда была "болтушкой", значит это её способ общения, и волноваться не стоит.

Но если ваш обычно молчаливый питомец резко начал настойчиво мяукать или, наоборот, разговорчивая кошка замолчала, это сигнал, что что-то пошло не так. Возможные причины:

Боль или дискомфорт

Потеря слуха или ухудшение зрения

Стресс или тревога

Серьёзные заболевания (гипертиреоз, неврология, онкология)

Отдельный случай — жалобный "ночной вой", характерный для пожилых кошек с нарушениями когнитивных функций.

Другие формы привлечения внимания:

Выпрашивание еды и лакомств

Кошки знают, что у вас есть доступ к вкусной пище, и мяуканьем пытаются её получить. Однако баловать питомца стоит осторожно:

Лакомства не должны превышать 10% суточного рациона.

Лучше кормить кошку небольшими порциями несколько раз в день, а не одним большим приёмом пищи.

При необходимости можно давать низкокалорийные лакомства.

"Приставания": лапы и трения о ноги

Некоторые кошки настойчиво требуют внимания, царапая руки или трясь о ноги. Это типично для питомцев, которые много времени проводят в одиночестве:

Выделяйте ежедневно время для игр и ласк.

Возможно, заведите вторую кошку — это поможет занять питомца.

Пикацизм: опасная привычка жевать несъедобное

Пика (или пикацизм) — стремление кошек есть резинки, нитки, пластик и другие несъедобные предметы. Это опасное поведение обычно вызвано стрессом или преждевременным отлучением от матери.

Как помочь кошке при пикацизме:

Уберите из доступной среды опасные предметы.

Обеспечьте кошке подходящие игрушки и когтеточки.

Возможно использование антистрессовых препаратов по назначению ветеринара.

Проверьте, достаточно ли витаминов и минералов получает ваш питомец.

Царапание мебели и ковров

Если кошка игнорирует когтеточки и продолжает царапать мебель, это может быть ещё одной формой привлечения внимания или реакции на стресс. Предложите кошке когтеточки разных форм и материалов, чтобы найти подходящий ей вариант.

Что может вызвать стресс у кошки

Переезд в новый дом

Появление ребёнка в семье

Новый питомец (кошка, собака)

Длительное одиночество и отсутствие внимания

В таких ситуациях кошки начинают активно привлекать внимание владельцев, иногда даже вредными способами.

Как помочь кошке?

Следите за поведением питомца и реагируйте на изменения.

Обеспечьте комфортную, спокойную атмосферу дома.

Регулярно общайтесь с кошкой, выделяя ей время на игры и ласку.

При необходимости консультируйтесь с ветеринаром, особенно если кошка резко изменила поведение.

Знание привычек и своевременная реакция на сигналы помогут избежать серьёзных проблем и сохранят здоровье вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

