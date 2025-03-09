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Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам

3:42
Зоосфера

Если кошка громко мяукает, хозяева чаще всего списывают это на избалованность или требовательный характер питомца. На самом же деле чрезмерная вокализация может указывать на серьёзные проблемы — как физические, так и эмоциональные. Как понять, когда кошка просто хочет "поговорить", а когда срочно нужно обратиться к ветеринару?

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Мяуканье и разговорчивость: где норма?

Некоторые породы, например, сиамские или ориентальные, любят поговорить и постоянно привлекают внимание громкими звуками. Если кошка всегда была "болтушкой", значит это её способ общения, и волноваться не стоит.

Но если ваш обычно молчаливый питомец резко начал настойчиво мяукать или, наоборот, разговорчивая кошка замолчала, это сигнал, что что-то пошло не так. Возможные причины:

  • Боль или дискомфорт
  • Потеря слуха или ухудшение зрения
  • Стресс или тревога
  • Серьёзные заболевания (гипертиреоз, неврология, онкология)

Отдельный случай — жалобный "ночной вой", характерный для пожилых кошек с нарушениями когнитивных функций.

Другие формы привлечения внимания:

Выпрашивание еды и лакомств

Кошки знают, что у вас есть доступ к вкусной пище, и мяуканьем пытаются её получить. Однако баловать питомца стоит осторожно:

  • Лакомства не должны превышать 10% суточного рациона.
  • Лучше кормить кошку небольшими порциями несколько раз в день, а не одним большим приёмом пищи.
  • При необходимости можно давать низкокалорийные лакомства.

"Приставания": лапы и трения о ноги

Некоторые кошки настойчиво требуют внимания, царапая руки или трясь о ноги. Это типично для питомцев, которые много времени проводят в одиночестве:

  • Выделяйте ежедневно время для игр и ласк.
  • Возможно, заведите вторую кошку — это поможет занять питомца.

Пикацизм: опасная привычка жевать несъедобное

Пика (или пикацизм) — стремление кошек есть резинки, нитки, пластик и другие несъедобные предметы. Это опасное поведение обычно вызвано стрессом или преждевременным отлучением от матери.

Как помочь кошке при пикацизме:

  • Уберите из доступной среды опасные предметы.
  • Обеспечьте кошке подходящие игрушки и когтеточки.
  • Возможно использование антистрессовых препаратов по назначению ветеринара.
  • Проверьте, достаточно ли витаминов и минералов получает ваш питомец.

Царапание мебели и ковров

Если кошка игнорирует когтеточки и продолжает царапать мебель, это может быть ещё одной формой привлечения внимания или реакции на стресс. Предложите кошке когтеточки разных форм и материалов, чтобы найти подходящий ей вариант.

Что может вызвать стресс у кошки

  • Переезд в новый дом
  • Появление ребёнка в семье
  • Новый питомец (кошка, собака)
  • Длительное одиночество и отсутствие внимания

В таких ситуациях кошки начинают активно привлекать внимание владельцев, иногда даже вредными способами.

Как помочь кошке?

  • Следите за поведением питомца и реагируйте на изменения.
  • Обеспечьте комфортную, спокойную атмосферу дома.
  • Регулярно общайтесь с кошкой, выделяя ей время на игры и ласку.
  • При необходимости консультируйтесь с ветеринаром, особенно если кошка резко изменила поведение.

Знание привычек и своевременная реакция на сигналы помогут избежать серьёзных проблем и сохранят здоровье вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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