Один дома: кому доверить пушистого члена семьи, чтобы не волноваться в отпуске

Каждый владелец кошки хоть раз сталкивался с вопросом: "С кем оставить своего пушистого друга, если нужно ненадолго уехать?". Оставить питомца одного надолго — не лучший вариант, но кто же присмотрит за ним надежно и с любовью? Хорошая новость в том, что вариантов сегодня достаточно.
Самый простой, удобный и бюджетный вариант — попросить присмотреть за кошкой близкого человека. Друзья, соседи или родственники могут заходить к вам домой пару раз в день: покормить питомца, убрать лоток, дать лекарства или просто поиграть.
Плюсы такого варианта:
Для робких и чувствительных кошек это идеальный вариант. Иногда знакомые готовы помочь бесплатно или за символическую благодарность. Также можно договориться, чтобы кошка временно пожила у друга или родственника дома, если питомец нормально переносит смену обстановки.
Если домашний присмотр невозможен, воспользуйтесь специальной передержкой в ветеринарной клинике или приюте для животных:
Минус такого варианта: некоторые кошки тяжело переносят смену обстановки.
Если вы хотите максимальной надежности и готовы потратить деньги, лучшим решением станет профессиональная няня для кошек:
Цены зависят от региона и частоты посещений, но этот вариант считается наиболее комфортным для животного и хозяина.
Независимо от того, кто присмотрит за питомцем, важно заранее встретиться с этим человеком у вас дома, чтобы:
Профессиональные няни часто ежедневно присылают фото и отчеты о питомце, а в приютах бывает видеонаблюдение, позволяющее вам видеть кошку онлайн.
Главное, помните: знание того, что ваш питомец спокоен и счастлив, пока вас нет рядом, бесценно. Заранее позаботьтесь о надежном человеке, и ваша поездка пройдет без тревог за любимого четвероногого друга.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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