Один дома: кому доверить пушистого члена семьи, чтобы не волноваться в отпуске

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки хоть раз сталкивался с вопросом: "С кем оставить своего пушистого друга, если нужно ненадолго уехать?". Оставить питомца одного надолго — не лучший вариант, но кто же присмотрит за ним надежно и с любовью? Хорошая новость в том, что вариантов сегодня достаточно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

1. Родственники, друзья или соседи

Самый простой, удобный и бюджетный вариант — попросить присмотреть за кошкой близкого человека. Друзья, соседи или родственники могут заходить к вам домой пару раз в день: покормить питомца, убрать лоток, дать лекарства или просто поиграть.

Плюсы такого варианта:

Кошке комфортнее остаться дома.

Знакомый человек не вызовет у кошки стресс.

Можно попросить помочь с домашними делами (полив растений, почта).

Для робких и чувствительных кошек это идеальный вариант. Иногда знакомые готовы помочь бесплатно или за символическую благодарность. Также можно договориться, чтобы кошка временно пожила у друга или родственника дома, если питомец нормально переносит смену обстановки.

2. Приюты и гостиницы для кошек

Если домашний присмотр невозможен, воспользуйтесь специальной передержкой в ветеринарной клинике или приюте для животных:

Кошки обычно размещаются отдельно от собак, в спокойной атмосфере.

Если кошке нужны лекарства или постоянный контроль, это особенно удобный вариант.

Как правило, вы приносите свой корм, а учреждение предоставляет лоток и наполнитель.

Минус такого варианта: некоторые кошки тяжело переносят смену обстановки.

3. Профессиональная няня для кошек

Если вы хотите максимальной надежности и готовы потратить деньги, лучшим решением станет профессиональная няня для кошек:

Няня приходит ежедневно или даже живет в вашем доме.

Кошка остается в привычной обстановке и не испытывает стресса.

Дополнительно няня может поливать растения, забирать почту и выполнять мелкие поручения.

Цены зависят от региона и частоты посещений, но этот вариант считается наиболее комфортным для животного и хозяина.

Как правильно подготовиться к отъезду?

Независимо от того, кто присмотрит за питомцем, важно заранее встретиться с этим человеком у вас дома, чтобы:

Показать место для корма, лотка и средств уборки.

Объяснить особенности поведения и привычки кошки.

Предоставить четкие инструкции по уходу и свои контакты на экстренный случай.

Профессиональные няни часто ежедневно присылают фото и отчеты о питомце, а в приютах бывает видеонаблюдение, позволяющее вам видеть кошку онлайн.

Главное, помните: знание того, что ваш питомец спокоен и счастлив, пока вас нет рядом, бесценно. Заранее позаботьтесь о надежном человеке, и ваша поездка пройдет без тревог за любимого четвероногого друга.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

