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Когда ужин идёт не по плану: как паста может навредить вашему питомцу

2:56
Зоосфера

Идея романтического ужина, где вы и ваш щенок едите пасту из одной тарелки, конечно, очаровательна. Но безопасно ли это для собаки на самом деле? Ответ не так прост, как кажется.

Хозяйка кормит собаку
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хозяйка кормит собаку

Макароны: да или нет?

Обычная паста (лапша или спагетти), приготовленная из яиц, муки и воды, не представляет серьёзной угрозы. Эти ингредиенты для собак безопасны, если давать их понемногу.

Но главная опасность скрывается не в лапше, а в том, с чем вы её подаёте.

Почему соусы опасны для собак?

Популярные добавки вроде чеснока, лука и орегано могут навредить вашему питомцу:

  • Чеснок и лук содержат вещества, разрушающие эритроциты у собак, что ведёт к анемии.
  • Орегано токсичен и способен вызывать серьёзные отравления.
  • Соль в больших количествах провоцирует судороги и головокружение.

Симптомы отравления этими добавками:

  • Слабость
  • Вялость
  • Бледные дёсны

Сыр и паста: с любовью, но осторожно

Сыр часто добавляют в пасту, и хотя в малых дозах он безопасен, избыток сыра грозит ожирением, проблемами с сердцем и ЖКТ. Используйте его только в качестве редкого лакомства, а не регулярной еды.

Сколько пасты можно собаке?

Главное правило: не более одной чашки варёной лапши в неделю. Если ваш щенок случайно съел пару кусочков, это не страшно. Но если паста становится частью его ежедневного рациона, лишний вес и проблемы со здоровьем неизбежны:

  • Сердечно-сосудистые заболевания
  • Боли в суставах
  • Высокое давление
  • Проблемы с дыханием

Паста из риса, нута и чечевицы — модный тренд или опасность?

Сегодня популярны низкоуглеводные и безглютеновые альтернативы обычной пасте. Но безопасны ли они для собак?

  • Рисовая паста — хорошая альтернатива: белый рис помогает при расстройстве желудка, а коричневый содержит полезные витамины и клетчатку.
  • Нут и чечевица не токсичны, но ветеринары не рекомендуют использовать их как основной продукт. Регулярное употребление нута и чечевицы может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний у собак.

Однако если ваш щенок иногда получает несколько кусочков такой лапши в виде угощения — ничего страшного не произойдёт.

Какой итог?

  • Простые макароны без добавок безопасны в небольших количествах.
  • Избегайте соусов и специй, особенно чеснока, лука и орегано.
  • Сыр используйте минимально.
  • Альтернативные виды пасты допустимы, но лучше отдавать предпочтение рисовой лапше.

Теперь вы знаете, как безопасно устроить паста-вечер для себя и вашего пушистого друга!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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