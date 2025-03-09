Когда ужин идёт не по плану: как паста может навредить вашему питомцу

Идея романтического ужина, где вы и ваш щенок едите пасту из одной тарелки, конечно, очаровательна. Но безопасно ли это для собаки на самом деле? Ответ не так прост, как кажется.
Обычная паста (лапша или спагетти), приготовленная из яиц, муки и воды, не представляет серьёзной угрозы. Эти ингредиенты для собак безопасны, если давать их понемногу.
Но главная опасность скрывается не в лапше, а в том, с чем вы её подаёте.
Популярные добавки вроде чеснока, лука и орегано могут навредить вашему питомцу:
Симптомы отравления этими добавками:
Сыр часто добавляют в пасту, и хотя в малых дозах он безопасен, избыток сыра грозит ожирением, проблемами с сердцем и ЖКТ. Используйте его только в качестве редкого лакомства, а не регулярной еды.
Главное правило: не более одной чашки варёной лапши в неделю. Если ваш щенок случайно съел пару кусочков, это не страшно. Но если паста становится частью его ежедневного рациона, лишний вес и проблемы со здоровьем неизбежны:
Сегодня популярны низкоуглеводные и безглютеновые альтернативы обычной пасте. Но безопасны ли они для собак?
Однако если ваш щенок иногда получает несколько кусочков такой лапши в виде угощения — ничего страшного не произойдёт.
Теперь вы знаете, как безопасно устроить паста-вечер для себя и вашего пушистого друга!
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