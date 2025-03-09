Осторожно, цитрусовые: как кошка чуть не потеряла девять жизней из-за обычного апельсина

4:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие кошки инстинктивно избегают цитрусовых из-за их резкого запаха. Однако, если ваш питомец вдруг проявит интерес к этому фрукту, важно знать, безопасен ли он для пушистого друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Мы обратились к ветеринарам, чтобы выяснить, можно ли кошкам есть апельсины, какие риски это несет и существуют ли безопасные альтернативы.

Почему кошкам нельзя апельсины?

Ответ однозначен: апельсины вредны для кошек. Это касается всех их разновидностей — мандаринов, кара-кары, пупочных и других.

По словам доктора ветеринарных наук и директора по экосистемам в Thrive Pet Healthcare Дженны Уотли цитрусовые содержат вещества, которые могут навредить кошкам:

Эфирные масла (лимонен, линалоол) – концентрируются в кожуре, провоцируют расстройства ЖКТ и воздействуют на нервную систему.

Псоралены – соединения, повышающие чувствительность к солнечному свету, что может вызвать ожоги и раздражения у кошек, гуляющих на улице.

Лимонная кислота – раздражает желудочно-кишечный тракт.

Главный ветеринар Small Door Vet (Нью-Йорк) Элиза О'Каллаган уточняет, что наибольшую опасность представляют кожура и семена, так как они содержат повышенные концентрации токсичных соединений.

Опасность минимальна, но осторожность важна

К счастью, кошки редко добровольно едят апельсины – их отпугивает резкий запах. Однако, если питомец все же решит попробовать фрукт, это может привести к неприятным последствиям.

Почему кошки не получают пользы от апельсинов?

Людям апельсины приносят много пользы: они богаты витамином C, калием, клетчаткой и натуральными сахарами. Но кошки устроены иначе:

Они синтезируют витамин C самостоятельно, поэтому не нуждаются в нем извне. Более того, его избыток может привести к мочекаменной болезни.

Кошки – облигатные хищники, их организм плохо переваривает клетчатку, поэтому она не приносит пользы.

Фруктоза может вызывать резкие скачки сахара в крови, что особенно опасно для кошек с преддиабетом или диабетом.

Возможные симптомы отравления

Если кошка все-таки попробовала апельсин, владельцы могут заметить следующие симптомы:

Слюнотечение

Рвота

Диарея

Вялость

Депрессия

Кожные реакции

Хотя в большинстве случаев симптомы проходят быстро, в редких ситуациях возможны более серьезные последствия. Если питомец съел кожуру или семена и почувствовал себя плохо, нужно срочно обратиться к ветеринару.

Какие фрукты можно давать кошкам?

Если вы хотите угостить кошку фруктами, лучше выбрать более безопасные альтернативы:

Клубника

Яблоки (без косточек)

Бананы

Арбуз (без косточек)

Черника

Малина

Манго

Фрукты должны составлять не более 10% от рациона и предлагаться в небольших количествах.

Итог: апельсины – не для кошек

Апельсины содержат токсичные соединения и не входят в естественный рацион кошек. Хотя они редко проявляют к ним интерес, владельцам лучше не рисковать и держать цитрусовые подальше от питомцев.

Если кошка все же съела апельсин, важно следить за ее состоянием и при появлении симптомов отравления обратиться к ветеринару.

Часто задаваемые вопросы

Кошке можно хоть немного апельсина?

Нет. Даже небольшие кусочки, особенно кожура и семена, могут вызвать проблемы.

Сколько апельсинов может вызвать отравление?

Один-два кусочка мякоти, скорее всего, не навредят, но употребление кожуры или семян – серьезный повод для беспокойства.

Что делать, если кошка съела апельсин?

Наблюдайте за питомцем. При появлении рвоты, диареи, вялости или других симптомов немедленно обращайтесь к ветеринару.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

