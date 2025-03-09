Осторожно, цитрусовые: как кошка чуть не потеряла девять жизней из-за обычного апельсина

Многие кошки инстинктивно избегают цитрусовых из-за их резкого запаха. Однако, если ваш питомец вдруг проявит интерес к этому фрукту, важно знать, безопасен ли он для пушистого друга.
Мы обратились к ветеринарам, чтобы выяснить, можно ли кошкам есть апельсины, какие риски это несет и существуют ли безопасные альтернативы.
Ответ однозначен: апельсины вредны для кошек. Это касается всех их разновидностей — мандаринов, кара-кары, пупочных и других.
По словам доктора ветеринарных наук и директора по экосистемам в Thrive Pet Healthcare Дженны Уотли цитрусовые содержат вещества, которые могут навредить кошкам:
Главный ветеринар Small Door Vet (Нью-Йорк) Элиза О'Каллаган уточняет, что наибольшую опасность представляют кожура и семена, так как они содержат повышенные концентрации токсичных соединений.
К счастью, кошки редко добровольно едят апельсины – их отпугивает резкий запах. Однако, если питомец все же решит попробовать фрукт, это может привести к неприятным последствиям.
Людям апельсины приносят много пользы: они богаты витамином C, калием, клетчаткой и натуральными сахарами. Но кошки устроены иначе:
Если кошка все-таки попробовала апельсин, владельцы могут заметить следующие симптомы:
Хотя в большинстве случаев симптомы проходят быстро, в редких ситуациях возможны более серьезные последствия. Если питомец съел кожуру или семена и почувствовал себя плохо, нужно срочно обратиться к ветеринару.
Если вы хотите угостить кошку фруктами, лучше выбрать более безопасные альтернативы:
Фрукты должны составлять не более 10% от рациона и предлагаться в небольших количествах.
Апельсины содержат токсичные соединения и не входят в естественный рацион кошек. Хотя они редко проявляют к ним интерес, владельцам лучше не рисковать и держать цитрусовые подальше от питомцев.
Если кошка все же съела апельсин, важно следить за ее состоянием и при появлении симптомов отравления обратиться к ветеринару.
Нет. Даже небольшие кусочки, особенно кожура и семена, могут вызвать проблемы.
Один-два кусочка мякоти, скорее всего, не навредят, но употребление кожуры или семян – серьезный повод для беспокойства.
Наблюдайте за питомцем. При появлении рвоты, диареи, вялости или других симптомов немедленно обращайтесь к ветеринару.
Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
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