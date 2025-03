Пчеловоды в восторге: новая технология спасёт ульи от разрушения

Во всём мире численность пчёл стремительно сокращается. Виной тому использование пестицидов, исчезновение естественных мест обитания и климатические изменения. Однако новая технологическая разработка может стать прорывом в пчеловодстве и помочь спасти колонии от вымирания.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Как работает система Electronic Bee-Veterinary (EBV)

Учёные Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR) создали систему тепловых датчиков Electronic Bee-Veterinary (EBV), способную отслеживать температуру внутри ульев и предотвращать их разрушение. Новая технология заранее предупреждает пчеловодов о критических изменениях температуры, позволяя вовремя принять меры.

Система фиксирует малейшие температурные колебания, анализирует их и отправляет предупреждения при угрозе перегрева или переохлаждения. Среди возможных причин — резкие погодные изменения, нехватка пищи, болезни или отравление пестицидами.

Предупреждение за несколько дней до катастрофы

По словам исследователей, контроль температуры в улье имеет решающее значение для выживания колонии. "Предсказание температурных аномалий даёт возможность пчеловодам оперативно вмешаться и предотвратить гибель насекомых", — отмечают авторы разработки.

В основе системы — специальный показатель "фактор здоровья" (health factor), оценивающий состояние улья по шкале от 0 до 1. Чем ниже значение, тем выше риск потери пчелиной семьи. Чем раньше будет обнаружено отклонение, тем быстрее можно принять необходимые меры.

Доступная и эффективная технология

Традиционно пчеловоды проверяют ульи вручную, что требует времени и не всегда позволяет вовремя заметить проблемы. Новая система способна выявить угрозу за несколько дней до возможной катастрофы. Более того, её стоимость не превышает 50 долларов за один улей, что делает технологию доступной даже для небольших пасек.

Будущее: автоматическое регулирование температуры

Следующим этапом развития проекта станет создание системы, способной не только предупреждать о проблемах, но и самостоятельно регулировать климат в улье. "Мы хотим разработать технологию, которая будет автоматически нагревать или охлаждать улей при необходимости", — рассказал ведущий разработчик Shamima Hossain.

Исследование, посвящённое этой технологии, было опубликовано в научном журнале ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data под названием "Principled Mining, Forecasting and Monitoring of Honeybee Time Series with EBV+".

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.