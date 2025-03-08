Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретное оружие России: как держава обходит санкции с помощью плавучих АЭС
Долг бывшего крабового короля составил более 85 млн рублей
Эти ошибки при обрезке могут загубить ваш сад — не повторяйте их
Биологические часы старения раскрыли неожиданные факторы риска
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы
Мои дети ждут выходных только из-за этого завтрака: лодочки из перца — хит в нашей семье
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг

Пчеловоды в восторге: новая технология спасёт ульи от разрушения

2:48
Зоосфера

Во всём мире численность пчёл стремительно сокращается. Виной тому использование пестицидов, исчезновение естественных мест обитания и климатические изменения. Однако новая технологическая разработка может стать прорывом в пчеловодстве и помочь спасти колонии от вымирания.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пчела

Как работает система Electronic Bee-Veterinary (EBV)

Учёные Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR) создали систему тепловых датчиков Electronic Bee-Veterinary (EBV), способную отслеживать температуру внутри ульев и предотвращать их разрушение. Новая технология заранее предупреждает пчеловодов о критических изменениях температуры, позволяя вовремя принять меры.

Система фиксирует малейшие температурные колебания, анализирует их и отправляет предупреждения при угрозе перегрева или переохлаждения. Среди возможных причин — резкие погодные изменения, нехватка пищи, болезни или отравление пестицидами.

Предупреждение за несколько дней до катастрофы

По словам исследователей, контроль температуры в улье имеет решающее значение для выживания колонии. "Предсказание температурных аномалий даёт возможность пчеловодам оперативно вмешаться и предотвратить гибель насекомых", — отмечают авторы разработки.

В основе системы — специальный показатель "фактор здоровья" (health factor), оценивающий состояние улья по шкале от 0 до 1. Чем ниже значение, тем выше риск потери пчелиной семьи. Чем раньше будет обнаружено отклонение, тем быстрее можно принять необходимые меры.

Доступная и эффективная технология

Традиционно пчеловоды проверяют ульи вручную, что требует времени и не всегда позволяет вовремя заметить проблемы. Новая система способна выявить угрозу за несколько дней до возможной катастрофы. Более того, её стоимость не превышает 50 долларов за один улей, что делает технологию доступной даже для небольших пасек.

Будущее: автоматическое регулирование температуры

Следующим этапом развития проекта станет создание системы, способной не только предупреждать о проблемах, но и самостоятельно регулировать климат в улье. "Мы хотим разработать технологию, которая будет автоматически нагревать или охлаждать улей при необходимости", — рассказал ведущий разработчик Shamima Hossain.

Исследование, посвящённое этой технологии, было опубликовано в научном журнале ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data под названием "Principled Mining, Forecasting and Monitoring of Honeybee Time Series with EBV+".

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Недвижимость
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Новая концепция ленивого фитнеса покоряет мир и меняет представление о похудении
Красота и стиль
Новая концепция ленивого фитнеса покоряет мир и меняет представление о похудении Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Последние материалы
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы
Мои дети ждут выходных только из-за этого завтрака: лодочки из перца — хит в нашей семье
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг
Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами
Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат
В каких ещё странах отмечают Международный женский день
От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь
Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.