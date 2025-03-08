Каспий в опасности: почему тюлени исчезают, а люди этого не замечают

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Численность каспийских тюленей стремительно сокращается. За последние сто лет их популяция уменьшилась на 90%. Если в начале XX века их насчитывалось около 1,2 миллиона, то сегодня их осталось всего от 75 000 до 270 000 особей. С 2000 года участились случаи массовой гибели этих морских млекопитающих. Причины называют разные: от инфекционных заболеваний, таких как чумка собак и пастереллёз, до хронического токсикоза.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тюлень отдыхает на снегу

Причины вымирания

По данным специалистов алматинского научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, в 2024 году причиной гибели тюленей стала нейровирусная инфекция, которую пока недостаточно изучили.

Основной фактор — разрушение морской экосистемы. Это снижает иммунитет животных, делая их уязвимыми перед болезнями. На состояние популяции могут влиять добыча нефти, загрязнение воды при её транспортировке и сейсморазведочные работы, — отмечает член регионального экологического совета Ассоциации ECOJER Бакытгуль Жаксылыкова.

Каспийский тюлень — эндемик, он встречается только в водах Каспия. Эти животные занимают высшую ступень пищевой цепи, а значит, их состояние отражает экологическую ситуацию в регионе. Загрязнение моря ведёт к ослаблению иммунитета тюленей, из-за чего вспыхивают вирусные эпидемии. Так, в ноябре 2022 года основным фактором массовой гибели животных стала пневмония, вызванная вирусными инфекциями.

Что нужно делать

Эколог и член совета Ассоциации ECOJER Бакытгуль Жаксылыкова предложила конкретные меры по спасению тюленей:

Проводить исследования не только погибших, но и живых особей для раннего выявления угроз.

Привлекать независимых экспертов к мониторинговым работам, которые проводят крупные компании и научные организации.

Часть штрафов браконьеров (30%) направлять на борьбу с незаконным промыслом.

Внести изменения в законодательство, добавив пункт о возможности привлечения независимых специалистов при контроле деятельности предприятий.

Организовать социологические исследования среди жителей прибрежных сёл, чтобы изучить их мнение и опыт по сохранению биоразнообразия Каспия.

Разработать памятку с инструкциями на случай обнаружения погибших тюленей и распространить её среди местных жителей и туристов.

Выдвинуть инициативу о проведении внеочередного совета Тегеранской конвенции для усиления общественного контроля за соблюдением экологических норм.

Поддерживать профильных специалистов, внедрив гранты для студентов и программы профориентации для будущих морских биологов, ихтиологов и ветеринаров.

Создать рабочую группу, которая займётся реализацией этих предложений.

Все эти меры уже представлены акиму Мангистауской области.

Что происходит сейчас

Ранее стало известно, что тюлени начали выходить на территорию нефтяных месторождений в Мангистау. Экологи совместно с представителями предприятий работают над их возвращением в естественную среду. В Казахстане также планируют создать открытую базу данных по каспийскому тюленю, что поможет лучше отслеживать динамику популяции и принимать оперативные меры по её защите.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь (лат Phoca vitulina) — представитель семейства настоящих тюленей. Распространены циркумполярно и встречаются во всех морях, примыкающих к Северному Ледовитому океану.

