Каспий в опасности: почему тюлени исчезают, а люди этого не замечают

Численность каспийских тюленей стремительно сокращается. За последние сто лет их популяция уменьшилась на 90%. Если в начале XX века их насчитывалось около 1,2 миллиона, то сегодня их осталось всего от 75 000 до 270 000 особей. С 2000 года участились случаи массовой гибели этих морских млекопитающих. Причины называют разные: от инфекционных заболеваний, таких как чумка собак и пастереллёз, до хронического токсикоза.
По данным специалистов алматинского научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, в 2024 году причиной гибели тюленей стала нейровирусная инфекция, которую пока недостаточно изучили.
Основной фактор — разрушение морской экосистемы. Это снижает иммунитет животных, делая их уязвимыми перед болезнями. На состояние популяции могут влиять добыча нефти, загрязнение воды при её транспортировке и сейсморазведочные работы, — отмечает член регионального экологического совета Ассоциации ECOJER Бакытгуль Жаксылыкова.
Каспийский тюлень — эндемик, он встречается только в водах Каспия. Эти животные занимают высшую ступень пищевой цепи, а значит, их состояние отражает экологическую ситуацию в регионе. Загрязнение моря ведёт к ослаблению иммунитета тюленей, из-за чего вспыхивают вирусные эпидемии. Так, в ноябре 2022 года основным фактором массовой гибели животных стала пневмония, вызванная вирусными инфекциями.
Эколог и член совета Ассоциации ECOJER Бакытгуль Жаксылыкова предложила конкретные меры по спасению тюленей:
Все эти меры уже представлены акиму Мангистауской области.
Ранее стало известно, что тюлени начали выходить на территорию нефтяных месторождений в Мангистау. Экологи совместно с представителями предприятий работают над их возвращением в естественную среду. В Казахстане также планируют создать открытую базу данных по каспийскому тюленю, что поможет лучше отслеживать динамику популяции и принимать оперативные меры по её защите.
Обыкновенный тюле́нь (лат Phoca vitulina) — представитель семейства настоящих тюленей. Распространены циркумполярно и встречаются во всех морях, примыкающих к Северному Ледовитому океану.
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