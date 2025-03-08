Кошка нагадила не туда? Вот что спасет ваш дом от неприятного запаха

Кошки — идеальные питомцы для квартиры, но если они вдруг начинают игнорировать лоток, неприятный запах может стать настоящей проблемой. Магазинные средства стоят недешево, а потому стоит вспомнить проверенные бабушкины методы, которые помогут избавиться от запаха и предотвратить повторение инцидента.
Столовый уксус
Это одно из самых эффективных средств. Разведите его водой (1:1) и обработайте загрязнённую поверхность. Уксус не только нейтрализует запах, но и отпугнёт кошку от этого места в будущем.
Лимонный сок
Лимон обладает сильным запахом, который кошки не переносят. Полейте пятно свежевыжатым лимонным соком, оставьте на 30 минут, а затем вытрите насухо.
Уксус для ковров
Если кошка справила нужду на ковер, смешайте уксус с водой в пропорции 1:3 и нанесите на загрязненный участок. После этого вынесите ковер на свежий воздух на час. При необходимости повторите обработку.
Эти методы помогут избавиться от неприятного запаха без вреда для здоровья питомца и вашего бюджета.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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