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Кошка нагадила не туда? Вот что спасет ваш дом от неприятного запаха

1:14
Зоосфера

Кошки — идеальные питомцы для квартиры, но если они вдруг начинают игнорировать лоток, неприятный запах может стать настоящей проблемой. Магазинные средства стоят недешево, а потому стоит вспомнить проверенные бабушкины методы, которые помогут избавиться от запаха и предотвратить повторение инцидента.

Тейлор Свифт
Фото: YouTube канал LizaBella2 by Скриншот видео YouTube канала LizaBella2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тейлор Свифт

Что поможет убрать запах кошачьей мочи?

  1. Столовый уксус
    Это одно из самых эффективных средств. Разведите его водой (1:1) и обработайте загрязнённую поверхность. Уксус не только нейтрализует запах, но и отпугнёт кошку от этого места в будущем.

  2. Лимонный сок
    Лимон обладает сильным запахом, который кошки не переносят. Полейте пятно свежевыжатым лимонным соком, оставьте на 30 минут, а затем вытрите насухо.

  3. Уксус для ковров
    Если кошка справила нужду на ковер, смешайте уксус с водой в пропорции 1:3 и нанесите на загрязненный участок. После этого вынесите ковер на свежий воздух на час. При необходимости повторите обработку.

Эти методы помогут избавиться от неприятного запаха без вреда для здоровья питомца и вашего бюджета.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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