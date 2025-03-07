Кошка ложится между супругами? Может быть, это плохой знак

Кошки — настоящие чемпионы по сну: они могут проводить в этом состоянии до 16 часов в сутки. Но место для отдыха они выбирают не случайно — оно должно быть теплым, удобным и безопасным. Однако если питомец вдруг решил спать между супругами, стоит задуматься: причины этого поведения могут быть не такими безобидными.
Чаще всего эта привычка проявляется в холодное время года — кошки тянутся туда, где теплее. Логично, что самым комфортным местом для них оказывается пространство между двумя людьми, ведь там сохраняется тепло. Однако позволять питомцу ложиться между супругами не стоит.
Во время сна человек не контролирует свои движения и может случайно придавить или напугать животное. К тому же кошачья шерсть и частички эпидермиса могут вызывать аллергию, особенно если питомец постоянно спит рядом.
Народные приметы категоричны: кошке не место между супругами. Считается, что если питомец спит между мужчиной и женщиной, это может привести к ссорам, непониманию и даже разрыву отношений. В некоторых традициях верили, что кошка, ложась между парой, забирает их энергию, ослабляя связь.
Чтобы питомец не занимал место в кровати, стоит создать для него уютный уголок:
Кошки любят комфорт, и если их собственное спальное место будет удобным, они предпочтут его вашей кровати.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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