Кошка ложится между супругами? Может быть, это плохой знак

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — настоящие чемпионы по сну: они могут проводить в этом состоянии до 16 часов в сутки. Но место для отдыха они выбирают не случайно — оно должно быть теплым, удобным и безопасным. Однако если питомец вдруг решил спать между супругами, стоит задуматься: причины этого поведения могут быть не такими безобидными.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

Почему кошка ложится между людьми?

Чаще всего эта привычка проявляется в холодное время года — кошки тянутся туда, где теплее. Логично, что самым комфортным местом для них оказывается пространство между двумя людьми, ведь там сохраняется тепло. Однако позволять питомцу ложиться между супругами не стоит.

Во время сна человек не контролирует свои движения и может случайно придавить или напугать животное. К тому же кошачья шерсть и частички эпидермиса могут вызывать аллергию, особенно если питомец постоянно спит рядом.

Что говорит народная мудрость?

Народные приметы категоричны: кошке не место между супругами. Считается, что если питомец спит между мужчиной и женщиной, это может привести к ссорам, непониманию и даже разрыву отношений. В некоторых традициях верили, что кошка, ложась между парой, забирает их энергию, ослабляя связь.

Как отучить кошку от этой привычки?

Чтобы питомец не занимал место в кровати, стоит создать для него уютный уголок:

Установите теплую лежанку рядом с батареей или в месте, где кошке будет комфортно.

Подберите мягкую подстилку, напоминающую вашу постель, чтобы животное легче привыкло.

Используйте фаворитные игрушки и лакомства, чтобы приучить питомца спать в своем месте.

Кошки любят комфорт, и если их собственное спальное место будет удобным, они предпочтут его вашей кровати.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

