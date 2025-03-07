Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем дачу и урожай: простой способ, который выручает от мышей
15-летняя шахматистка из России покорила мир: как ей это удалось
Тишина, которая стоит слишком дорого: из за этих популярных наушников мозг может забыть как звучит реальный мир
Как быстро и эффективно удобрить огород: секреты, которые знают не все
Никогда не выбрасывайте одноразовые мельницы для специй: вот как их использовать снова и снова
Excelsa: редкий сорт кофе, который может стать спасением в условиях изменения климата
Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи
Секреты нового электрокроссовера, который установит новые стандарты в автомобильном мире
Океанский единорог и его секрет — новое представление о нарвалах

Кошка ложится между супругами? Может быть, это плохой знак

1:58
Зоосфера

Кошки — настоящие чемпионы по сну: они могут проводить в этом состоянии до 16 часов в сутки. Но место для отдыха они выбирают не случайно — оно должно быть теплым, удобным и безопасным. Однако если питомец вдруг решил спать между супругами, стоит задуматься: причины этого поведения могут быть не такими безобидными.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

Почему кошка ложится между людьми?

Чаще всего эта привычка проявляется в холодное время года — кошки тянутся туда, где теплее. Логично, что самым комфортным местом для них оказывается пространство между двумя людьми, ведь там сохраняется тепло. Однако позволять питомцу ложиться между супругами не стоит.

Во время сна человек не контролирует свои движения и может случайно придавить или напугать животное. К тому же кошачья шерсть и частички эпидермиса могут вызывать аллергию, особенно если питомец постоянно спит рядом.

Что говорит народная мудрость?

Народные приметы категоричны: кошке не место между супругами. Считается, что если питомец спит между мужчиной и женщиной, это может привести к ссорам, непониманию и даже разрыву отношений. В некоторых традициях верили, что кошка, ложась между парой, забирает их энергию, ослабляя связь.

Как отучить кошку от этой привычки?

Чтобы питомец не занимал место в кровати, стоит создать для него уютный уголок:

  • Установите теплую лежанку рядом с батареей или в месте, где кошке будет комфортно.
  • Подберите мягкую подстилку, напоминающую вашу постель, чтобы животное легче привыкло.
  • Используйте фаворитные игрушки и лакомства, чтобы приучить питомца спать в своем месте.

Кошки любят комфорт, и если их собственное спальное место будет удобным, они предпочтут его вашей кровати.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы
Садоводство, цветоводство
Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы Аудио 
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка Аудио 
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Шоу-бизнес
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное Аудио 
Популярное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.

Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Последние материалы
Кошка ложится между супругами? Может быть, это плохой знак
Никогда не выбрасывайте одноразовые мельницы для специй: вот как их использовать снова и снова
Excelsa: редкий сорт кофе, который может стать спасением в условиях изменения климата
Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи
Секреты нового электрокроссовера, который установит новые стандарты в автомобильном мире
Океанский единорог и его секрет — новое представление о нарвалах
Тихая днём, огненная ночью — как меняется Бангла-роуд после заката
Милла Йовович рассказала об отношениях с мужем: мне повезло
Пластика век – ваш шанс вернуть молодость и свежесть взгляду
Восстановление здоровой среды в мозге поможет противостоять болезни Альцгеймера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.