Порода, покорившая аристократов: чем знаменит английский пойнтер

Английский пойнтер — порода, которую редко встретишь на прогулке, но в прошлом она была любимцем аристократов. Эти грациозные собаки сочетали в себе красоту, интеллект и выдающиеся охотничьи качества.
Родиной английского пойнтера считается Великобритания. В XVIII веке британские офицеры завезли в страну перро де пунта — старинных испанских легавых. Чтобы улучшить их скорость, силу и выносливость, собак скрестили с английскими фоксхаундами, бладхаундами и грейхаундами. Это дало миру новую породу, быстро завоевавшую популярность среди охотников.
В 1887 году был основан пойнтер-клуб, а со временем собак стали вывозить в другие страны, включая США, Францию, Россию и Скандинавию. Именно пойнтер оказал большое влияние на развитие континентальных легавых, таких как французские браки и немецкие курцхаары.
Пойнтер — это воплощение грации и силы. У него рельефная голова с чёткими линиями, высоко посаженные округлые уши, глубокая грудь и крепкие мускулистые конечности. Хвост средней длины, сужается к концу и у охотников носит название "прут".
Шерсть короткая и гладкая, уход за ней минимален — во время линьки достаточно чистить собаку щеткой или использовать резиновую рукавицу. Окрас может быть как однотонным (чёрный, кофейный, красный), так и пятнистым.
Пойнтеры невероятно умны, послушны и преданы хозяину. Они энергичны, легко обучаемы и нуждаются в активных прогулках. Их главная особенность — охотничья стойка: при обнаружении добычи собака мгновенно замирает в элегантной позе, чем завораживает даже тех, кто далёк от охоты.
Кроме гладкошерстного пойнтера, в Великобритании появились четыре длинношерстные породы легавых — сеттеры:
Все эти породы отличаются охотничьими способностями и стали популярны далеко за пределами Британии.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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