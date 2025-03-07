Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкальный тиран: Баста рассказал о методах работы и своём коллективе
Ель — энергетический вампир? Почему некоторые боятся сажать её рядом с домом
Забудьте про газеты и мыло — как правильно мыть окна в 2025 году
Как приготовить идеальный грибной крем-суп всего за 25 минут
Любовь со смертельным исходом: 8 жестоких брачных ритуалов в мире животных
Лучший способ посадки клубники: простая техника без заглубления
Заряжайся на ходу: так работает инновационный электровелосипед
Пожилые будут спать как младенцы: эти упражнения помогут победить бессонницу
Как вернуть радость и энергию после отпуска: простые способы для ярких эмоций

Порода, покорившая аристократов: чем знаменит английский пойнтер

Зоосфера

Английский пойнтер — порода, которую редко встретишь на прогулке, но в прошлом она была любимцем аристократов. Эти грациозные собаки сочетали в себе красоту, интеллект и выдающиеся охотничьи качества.

Уборка за собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка за собакой

История происхождения

Родиной английского пойнтера считается Великобритания. В XVIII веке британские офицеры завезли в страну перро де пунта — старинных испанских легавых. Чтобы улучшить их скорость, силу и выносливость, собак скрестили с английскими фоксхаундами, бладхаундами и грейхаундами. Это дало миру новую породу, быстро завоевавшую популярность среди охотников.

В 1887 году был основан пойнтер-клуб, а со временем собак стали вывозить в другие страны, включая США, Францию, Россию и Скандинавию. Именно пойнтер оказал большое влияние на развитие континентальных легавых, таких как французские браки и немецкие курцхаары.

Внешний вид и особенности

Пойнтер — это воплощение грации и силы. У него рельефная голова с чёткими линиями, высоко посаженные округлые уши, глубокая грудь и крепкие мускулистые конечности. Хвост средней длины, сужается к концу и у охотников носит название "прут".

Шерсть короткая и гладкая, уход за ней минимален — во время линьки достаточно чистить собаку щеткой или использовать резиновую рукавицу. Окрас может быть как однотонным (чёрный, кофейный, красный), так и пятнистым.

Характер и поведение

Пойнтеры невероятно умны, послушны и преданы хозяину. Они энергичны, легко обучаемы и нуждаются в активных прогулках. Их главная особенность — охотничья стойка: при обнаружении добычи собака мгновенно замирает в элегантной позе, чем завораживает даже тех, кто далёк от охоты.

Интересные факты о пойнтерах

  • Это первая порода, официально признанная Международной кинологической федерацией.
  • Николай Некрасов настолько любил своего пойнтера по кличке Кадо, что на памятнике поэту рядом с ним увековечена и собака.
  • Михаил Пришвин тоже был поклонником этой породы и часто охотился с пойнтером.
  • Джуди, английский пойнтер, стала единственной собакой, официально признанной военнопленной. Она была талисманом британского корабля, попавшего в плен к японцам во время Второй мировой войны. Джуди поддерживала моряков, спасала их от голода и даже получила медаль Марии Дикин за храбрость.

Пойнтер и его место среди легавых

Кроме гладкошерстного пойнтера, в Великобритании появились четыре длинношерстные породы легавых — сеттеры:

  • Английский (крапчатый, лаверак);
  • Шотландский (чёрно-подпалый, гордон);
  • Ирландский красный;
  • Ирландский красно-белый.

Все эти породы отличаются охотничьими способностями и стали популярны далеко за пределами Британии.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки
Мир. Новости мира
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки Аудио 
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка Аудио 
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Домашние животные
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Лучший способ посадки клубники: простая техника без заглубления
Заряжайся на ходу: так работает инновационный электровелосипед
Пожилые будут спать как младенцы: эти упражнения помогут победить бессонницу
Как вернуть радость и энергию после отпуска: простые способы для ярких эмоций
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить
Судьба банкнот в 500 евро: постепенно выведут из обращения
Жена Петросяна заявила, что её вправе критиковать только Эвелина Хромченко
Жаростойкий прорыв: новый материал выдерживает 1600 градусов без разрушения
Сосуды всему виной: Агата Муцениеце объяснила, почему у неё постоянно красный нос
ВСУ беспорядочно отступают из Курской области. Её освобождение дело нескольких дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.