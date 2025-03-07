Порода, покорившая аристократов: чем знаменит английский пойнтер

Английский пойнтер — порода, которую редко встретишь на прогулке, но в прошлом она была любимцем аристократов. Эти грациозные собаки сочетали в себе красоту, интеллект и выдающиеся охотничьи качества.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Уборка за собакой

История происхождения

Родиной английского пойнтера считается Великобритания. В XVIII веке британские офицеры завезли в страну перро де пунта — старинных испанских легавых. Чтобы улучшить их скорость, силу и выносливость, собак скрестили с английскими фоксхаундами, бладхаундами и грейхаундами. Это дало миру новую породу, быстро завоевавшую популярность среди охотников.

В 1887 году был основан пойнтер-клуб, а со временем собак стали вывозить в другие страны, включая США, Францию, Россию и Скандинавию. Именно пойнтер оказал большое влияние на развитие континентальных легавых, таких как французские браки и немецкие курцхаары.

Внешний вид и особенности

Пойнтер — это воплощение грации и силы. У него рельефная голова с чёткими линиями, высоко посаженные округлые уши, глубокая грудь и крепкие мускулистые конечности. Хвост средней длины, сужается к концу и у охотников носит название "прут".

Шерсть короткая и гладкая, уход за ней минимален — во время линьки достаточно чистить собаку щеткой или использовать резиновую рукавицу. Окрас может быть как однотонным (чёрный, кофейный, красный), так и пятнистым.

Характер и поведение

Пойнтеры невероятно умны, послушны и преданы хозяину. Они энергичны, легко обучаемы и нуждаются в активных прогулках. Их главная особенность — охотничья стойка: при обнаружении добычи собака мгновенно замирает в элегантной позе, чем завораживает даже тех, кто далёк от охоты.

Интересные факты о пойнтерах

Это первая порода, официально признанная Международной кинологической федерацией.

Николай Некрасов настолько любил своего пойнтера по кличке Кадо, что на памятнике поэту рядом с ним увековечена и собака.

Михаил Пришвин тоже был поклонником этой породы и часто охотился с пойнтером.

Джуди, английский пойнтер, стала единственной собакой, официально признанной военнопленной. Она была талисманом британского корабля, попавшего в плен к японцам во время Второй мировой войны. Джуди поддерживала моряков, спасала их от голода и даже получила медаль Марии Дикин за храбрость.

Пойнтер и его место среди легавых

Кроме гладкошерстного пойнтера, в Великобритании появились четыре длинношерстные породы легавых — сеттеры:

Английский (крапчатый, лаверак);

Шотландский (чёрно-подпалый, гордон);

Ирландский красный;

Ирландский красно-белый.

Все эти породы отличаются охотничьими способностями и стали популярны далеко за пределами Британии.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

