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Кошка вас терпит, но не любит? Вот 3 типа хозяев, которые ей неприятны

1:41
Зоосфера

Редкий человек останется равнодушным к кошкам, но вот сами питомцы далеко не всех людей готовы терпеть. Их антипатия не случайна: существует три типа хозяев, с которыми кошки предпочли бы не делить крышу. Однако, если изменить своё поведение, кошка может пересмотреть своё отношение.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

1. Вечный тусовщик

Если ваша жизнь — это бесконечные вечеринки, поездки и ночные развлечения, то кошка — не лучший выбор. Несмотря на миф о независимости, эти животные нуждаются в стабильности:

  • Чистая вода и корм должны обновляться регулярно.
  • Лоток требует своевременной уборки.
  • Кошке нужны внимание и игры.

Долгое отсутствие хозяина делает питомца нервным и тревожным.

2. Излишне эмоциональный человек

Кошки не переносят громких звуков, вспышек агрессии и резких движений. Постоянные эмоциональные качели вызывают у них стресс.

  • Тихий, уравновешенный хозяин для кошки — идеальный вариант.
  • Даже радость не должна выражаться слишком бурно: кошки ценят предсказуемость.

3. Человек, который не понимает кошек

Кошка — не игрушка, у неё есть характер и личные границы. Ошибки, которые вызывают у неё раздражение:

  • Насильственные ласки, когда животное этого не хочет.
  • Физическое наказание.
  • Громкие окрики и запугивание.

Прежде чем завести кошку, стоит изучить её повадки. Животное — это не просто милый питомец, а существо с чувствами и привычками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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