Кошка вас терпит, но не любит? Вот 3 типа хозяев, которые ей неприятны

Редкий человек останется равнодушным к кошкам, но вот сами питомцы далеко не всех людей готовы терпеть. Их антипатия не случайна: существует три типа хозяев, с которыми кошки предпочли бы не делить крышу. Однако, если изменить своё поведение, кошка может пересмотреть своё отношение.
Если ваша жизнь — это бесконечные вечеринки, поездки и ночные развлечения, то кошка — не лучший выбор. Несмотря на миф о независимости, эти животные нуждаются в стабильности:
Долгое отсутствие хозяина делает питомца нервным и тревожным.
Кошки не переносят громких звуков, вспышек агрессии и резких движений. Постоянные эмоциональные качели вызывают у них стресс.
Кошка — не игрушка, у неё есть характер и личные границы. Ошибки, которые вызывают у неё раздражение:
Прежде чем завести кошку, стоит изучить её повадки. Животное — это не просто милый питомец, а существо с чувствами и привычками.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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